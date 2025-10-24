IRW-News: ACCESS Newswire: Sauce Labs und Deque Systems gehen Partnerschaft ein, um umfassende Barrierefreiheitstests im großen Maßstab anzubieten

IRW-PRESS: ACCESS Newswire: Sauce Labs und Deque Systems gehen Partnerschaft ein, um umfassende Barrierefreiheitstests im großen Maßstab anzubieten

SAN FRANCISCO, CA / ACCESS Newswire / 24. Oktober 2025 / Sauce Labs Inc., ein führender Anbieter von Lösungen für kontinuierliches Testen, und Deque Systems Inc., ein renommierter Marktführer im Bereich digitale Barrierefreiheit, gaben heute eine strategische Partnerschaft bekannt, um Unternehmen dabei zu unterstützen, die Einhaltung von Barrierefreiheitsvorschriften sicherzustellen und barrierefreie digitale Erlebnisse auf allen Geräten und Plattformen zu bieten.

Die Zusammenarbeit verbindet die umfassende Abdeckung echter Geräte und die skalierbare Cloud-Infrastruktur von Sauce Labs mit der beispiellosen Expertise von Deque im Bereich Barrierefreiheit. Diese Partnerschaft ist eine erneute Bekräftigung, die auf einer langjährigen Beziehung zwischen den beiden Unternehmen aufbaut. Durch die Erweiterung ihres gemeinsamen Angebots bieten Sauce Labs und Deque eine umfassende Lösung für Barrierefreiheitstests im großen Maßstab.

Die Partnerschaft trägt dem zunehmenden Bedarf von Unternehmen Rechnung, digitale Barrierefreiheitsstandards zu erfüllen, insbesondere hinsichtlich des bevorstehenden Europäischen Barrierefreiheitsgesetzes (EAA), das am 28. Juni 2025 in Kraft getreten ist. Der EAA verlangt, dass Produkte und Dienstleistungen innerhalb der Europäischen Union barrierefrei sind, und gilt für eine Vielzahl von Branchen, einschließlich E-Commerce und Bankwesen.

Sauce Labs und Deque sind sich seit jeher der Bedeutung der Barrierefreiheit bewusst, sagte Dr. Prince Kohli, CEO von Sauce Labs. Es geht nicht nur darum, eine Checkliste von Vorschriften abzuarbeiten, sondern darum, eine bessere digitale Zukunft zu gestalten. Durch die Intensivierung unserer Partnerschaft integrieren wir Barrierefreiheit direkt in den Entwicklungszyklus. Diese Integration ermöglicht es Teams, proaktiv zu handeln, Probleme frühzeitig zu erkennen und Innovationen mit Inklusivität als Kernstück zu entwickeln. Diese Partnerschaft verdeutlicht unsere gemeinsame Vision, kontinuierliche Qualität und faire digitale Erlebnisse für alle zu bieten.

Stellungnahmen von Führungskräften von Deque

Preety Kumar, CEO von Deque, sagte: Sauce Labs ist seit jeher führend im Bereich der digitalen Qualität und wir sind stolz darauf, gemeinsam sicherzustellen, dass Barrierefreiheit ein wesentlicher Bestandteil dieser Vision ist. Gemeinsam können wir gewährleisten, dass Barrierefreiheit ein fester Bestandteil des Test- und Qualitätsprozesses ist.

Neel Sinha, EVP, Global Sales von Deque, fügte hinzu: Unsere Partnerschaft mit Sauce Labs sorgt für nahtlosere Barrierefreiheitstests innerhalb des gesamten Entwicklungszyklus. Diese Zusammenarbeit hilft Unternehmen dabei, die Barrierefreiheit früher und effektiver in ihre digitalen Prozesse zu integrieren.

Olavo Dinis, VP, Sales & Strategic Partnerships - Europe, sagte: Sauce Labs bietet eine globale Reichweite und eine leistungsstarke Plattform für digitale Tests. Durch die Partnerschaft mit Sauce Labs können wir erstklassige Barrierefreiheit mit erstklassiger Qualitätssicherung kombinieren und so unseren Kunden in allen Teilen der Welt bessere Ergebnisse liefern.

Gemeinsames Angebot und wichtigste Vorteile

Das gemeinsame Angebot bietet eine sichere und vollständige Lösung für Barrierefreiheitstests in großem Maßstab, indem es einfache Integration, hohe Barrierefreiheitsabdeckung und branchenführende Genauigkeit kombiniert. Die Technologiepartnerschaft zwischen Sauce Labs und Deque ermöglicht es Kunden, Barrierefreiheitstests einfach in ihre Qualitätsprozesse zu integrieren, wodurch Tester und Entwickler in jeder Phase der Softwareentwicklung hinsichtlich Barrierefreiheitsprobleme sensibilisiert werden.

Die wichtigsten Vorteile der Partnerschaft beinhalten Folgendes:

- Einheitliche Barrierefreiheitstests im Internet und auf Mobilgeräten: Die Plattform von Sauce Labs vereint die erforderliche Testinfrastruktur, Analyse und Überwachung mit axe DevTools® Mobile und axe DevTools® Pro (Browser) von Deque auf einer Plattform. Dadurch erhalten Kunden Zugriff auf manuelle und automatisierte Barrierefreiheitstests sowie eine solide Überwachung für alle Tests mit echten Geräten und Browsern.

- Führend im Bereich Barrierefreiheit für Mobilgeräte: Durch die Kombination der umfassenden Auswahl an echten Android- und iOS-Geräten von Sauce Labs mit axe DevTools® Mobile von Deque können Kunden genaue Barrierefreiheitsscans durchführen, um falsch-positive Ergebnisse auszuschließen.

- Skalierbarkeit und Sicherheit auf Unternehmensebene: Die Plattform von Sauce Labs ermöglicht es Benutzern, die Testautomatisierung durch parallele Tests auf echten Geräten und Browsern zu skalieren und gleichzeitig Barrierefreiheitsscans mit Deque als Teil desselben Workflows durchzuführen.

- Umsetzbare Ergebnisse und Hinweise zur Behebung: Die Integration gibt detaillierte Hinweise zur Behebung, einschließlich Code-Beispiele und Checklisten, damit Teams Probleme mit der Barrierefreiheit rasch beheben und Korrekturen beschleunigen können.

- Unübertroffene Genauigkeit und Konformität: Die umfassende Expertise von Deque im Bereich WCAG- und Barrierefreiheitsstandards gewährleistet eine äußerst genaue und aktuelle Konformität - eine wesentliche Anforderung für Unternehmen, die Vorschriften wie den EAA einhalten müssen.

Gemeinsame Kunden können bei Bedarf auch nahtlos auf die Plattform von Deque umsteigen, um Barrierefreiheitsprobleme genauer zu analysieren. axe von Deque ist ein führendes Toolkit für digitale Barrierefreiheit und die Axe-core-Bibliothek ermöglicht es Benutzern, Funktionen in ihre Tests einzubinden, um Inhalte zu scannen und einen Barrierefreiheitswert zu ermitteln.

Über Sauce Labs

Sauce Labs ist der führende Anbieter von Lösungen für kontinuierliches Testen und bietet eine erweiterbare, skalierbare und sichere Plattform, um Unternehmen dabei zu unterstützen, eine kontinuierliche Qualität zu erreichen. Die Lösungen des Unternehmens tragen dazu bei, die Effizienz der Entwicklung zu steigern, die Innovationsgeschwindigkeit zu verbessern und Risiken durch frühzeitiges Auffinden von Fehlern zu minimieren.

Über Deque Systems

Deque Systems ist der vertrauenswürdige Marktführer im Bereich der digitalen Barrierefreiheit und verfügt über fundiertes Knowhow im Bereich von WCAG- und Barrierefreiheitsstandards. Durch die Integration in W3C-Gremien wird sichergestellt, dass die Angebote des Unternehmens eine genaue und aktuelle Konformität gewährleisten.

Medienkontakt:

Justin Mauldin

Salient PR

achievemore@salientpr.com

737.234.0936

QUELLE: Sauce Labs

