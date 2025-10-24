Werbung ausblenden

Nächste Woche keine Produktionsstopps bei VW

dpa-AFX · Uhr
WOLFSBURG (dpa-AFX) - Bei Volkswagen gibt es kommende Woche trotz der Chipkrise keine Produktionsausfälle. Nach heutigem Stand (Freitag, 24. Oktober) ist die Fahrzeug-Produktion an den deutschen Standorten in der kommenden Woche abgesichert, teilte der Konzern mit./fjo/DP/mis

