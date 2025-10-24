Werbung ausblenden

Pressestimme: 'Lausitzer Rundschau' zu Steuerschätzung

dpa-AFX · Uhr
LAUSITZ (dpa-AFX) - "Lausitzer Rundschau" zu Steuerschätzung:

"Für Klingbeils Finanzplanung, in der ein 172-Milliarden-Euro-Loch klafft, hilft die Prognose wenig - da sind die zusätzlichen Einnahmen schneller verpufft, als Klingbeil "Haushaltsloch" sagen kann. Richtig helfen würde Lars Klingbeil vor allem eins: Wirtschaftswachstum. Das will die Regierung mit Steuerentlastungen ankurbeln, doch entscheidend ist genau deswegen, dass das Bruttoinlandsprodukt langfristig wächst - um aus den anfänglichen Mindereinnahmen irgendwann sprudelnde Steuerkassen zu machen. Kurzfristig wird die Regierung deswegen nicht umhinkommen, schleunigst die überfälligen Reformen bei Bürokratieabbau, Sozialversicherungen und Verwaltung anzugehen. Die damit einhergehenden Einschnitte und Zumutungen kommuniziert sie am besten frühzeitig, klar und deutlich."/yyzz/DP/nas

