SAP: Quartalszahlen, KI-Strategie und die Perspektiven für Cloud-Investoren

DZ BANK · Uhr
KI
Die aktuellen Quartalszahlen von SAP vom 22. Oktober 2025 zeigten Licht und Schatten. Während das Cloud-Wachstum solide bleibt, dämpft der Konzern seinen Jahresausblick. Entscheidend für die Zukunft ist die tiefe Einbettung von KI in die Kernprozesse.

Das Geschäftsmodell: Der Motor der Wirtschaft

SAP ist viel mehr als nur eine Softwarefirma; das Unternehmen aus Walldorf ist der heimliche Motor unzähliger Geschäfte weltweit. Im Kern bietet SAP sogenannte Enterprise Resource Planning (ERP)-Lösungen an. Vereinfacht gesagt handelt es sich dabei um ein digitales Nervensystem für Unternehmen jeder Größe. Dieses System integriert und steuert alle wesentlichen Geschäftsprozesse – von der Buchhaltung und dem Personalwesen über die Beschaffung und Logistik bis hin zum Vertrieb und der Kundenbeziehung. Die wichtigsten Lösungen, die Kunden von SAP heute nutzen, sind im Cloud-Bereich angesiedelt, wie etwa SAP S/4HANA Cloud, die moderne ERP-Suite. Darüber hinaus bietet SAP spezielle Software für Personalmanagement (SAP SuccessFactors), Kundenbeziehungen (SAP Customer Experience) und viele weitere Bereiche. Die Umstellung der Kunden auf diese Cloud-Lösungen ist die zentrale Wachstumsstrategie des Konzerns, da sie wiederkehrende, planbare Einnahmen generieren, die für Anleger besonders attraktiv sind.




 
 

