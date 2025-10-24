Werbung ausblenden

Sportwagenbauer Porsche meldet 95,9 Prozent Gewinneinbruch

dpa-AFX · Uhr
E-MobilitätLuxusgüter
Stuttgart (dpa) - Die Milliardenkosten für die Verbrenner-Verlängerung haben den Gewinn des Sport- und Geländewagenbauer Porsche in den ersten drei Quartalen fast vollständig aufgezehrt. Das Ergebnis nach Steuern brach im Jahresvergleich um 95,9 Prozent auf nur noch 114 Millionen Euro ein, wie das Unternehmen mitteilte.

