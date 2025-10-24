Sportwagenbauer Porsche meldet 95,9 Prozent Gewinneinbruch
dpa-AFX · Uhr
Quelle: Quelle: dpa-AFX
Stuttgart (dpa) - Die Milliardenkosten für die Verbrenner-Verlängerung haben den Gewinn des Sport- und Geländewagenbauer Porsche in den ersten drei Quartalen fast vollständig aufgezehrt. Das Ergebnis nach Steuern brach im Jahresvergleich um 95,9 Prozent auf nur noch 114 Millionen Euro ein, wie das Unternehmen mitteilte.
