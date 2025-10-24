Werbung ausblenden
"TeeGarten" glänzt kurz vor Schluss mit einer Performance von 1.000 Prozent

onvista · Uhr
Quelle: Arsenii Palivoda/Shutterstock.com

„Zinseszinszampano“, der Vorwochenerste in der onvista-Spielgruppe im Börsenspiel "Trader 2025", wurde in der letzten Woche des Börsenspiels tatsächlich noch abgefangen. Zwei Spieler notieren kurz vor Ende des Börsenspiels nunmehr vor „Zinseszinszampano“ - LEOPARDEN_Barbie und Spieler TeeGarten haben den Vorwochenersten noch überholt.

LEOPARDEN_Barbie konnte ihre Gewinne primär mit einer gehebelten Longposition in Gold einfahren und liegt aktuell mit einem Plus von 635 Prozent seit dem 1. September auf Platz zwei der Spielgruppe. 

spielgruppe
Quelle: www.trader-boersenspiel.de

Mit einem Plus von 1.000 Prozent führt Spieler TeeGarten kurz vor Spielschluss die onvista-Spielgruppe recht souverän an. Platz 1 in der onvista Spielgruppe bedeutet für den Spieler aktuell ein sehr beachtlicher 6. Platz im Gesamt-Klassement. Allerdings kann sich das Blatt mit den US-Inflationsdaten um 14:30 Uhr eventuell doch noch einmal wenden. 

Martin Goersch mit 40 Prozent Plus

Profi-Trader Martin Goersch ist in der Spielgruppe weiter leicht abgerutscht und belegt mit einem Plus von knapp 40 Prozent aktuell Rang 118. Mit einem Verlust von knapp 40 Prozent ist ein Faktor-Zertifikat auf Rheinmetall aktuell die größte Verlustposition in Martins Depot.

