Tikehau Capital: Disclosure of Shares Repurchases From 17 October 2025 to 23 October 2025
In accordance with Article 5 of EU Regulation n° 596/2014 (Market Abuse Regulation), detailed information is available on the website of Tikehau Capital (Paris:TKO): https://www.tikehaucapital.com/fr/shareholders/regulatory-information
|
Name of the issuer
|
Issuer Identity Code (LEI)
|
Trading Day
|
ISIN
|
Aggregated volume per day (number of shares)
|
Weighted average price per day
|
Market (MIC Code)
|
TIKEHAU CAPITAL
|
969500BY8TEU16U3SJ94
|
17/10/2025
|
FR0013230612
|
1 016
|
18.2319
|
XPAR
|
TIKEHAU CAPITAL
|
969500BY8TEU16U3SJ94
|
20/10/2025
|
FR0013230612
|
564
|
18.3799
|
XPAR
|
TIKEHAU CAPITAL
|
969500BY8TEU16U3SJ94
|
21/10/2025
|
FR0013230612
|
707
|
18.3268
|
XPAR
|
TIKEHAU CAPITAL
|
969500BY8TEU16U3SJ94
|
22/10/2025
|
FR0013230612
|
474
|
18.2579
|
XPAR
|
TIKEHAU CAPITAL
|
969500BY8TEU16U3SJ94
|
23/10/2025
|
FR0013230612
|
264
|
18.3846
|
XPAR
|
|
|
|
TOTAL
|
3 025
|
18.2991
|
