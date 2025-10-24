Werbung ausblenden

Tikehau Capital: Disclosure of Shares Repurchases From 17 October 2025 to 23 October 2025

Business Wire · Uhr
Regulatory News:

In accordance with Article 5 of EU Regulation n° 596/2014 (Market Abuse Regulation), detailed information is available on the website of Tikehau Capital (Paris:TKO): https://www.tikehaucapital.com/fr/shareholders/regulatory-information

Name of the issuer

Issuer Identity Code (LEI)

Trading Day

ISIN

Aggregated volume per day (number of shares)

Weighted average price per day

Market (MIC Code)

TIKEHAU CAPITAL

969500BY8TEU16U3SJ94

17/10/2025

FR0013230612

1 016

18.2319

XPAR

TIKEHAU CAPITAL

969500BY8TEU16U3SJ94

20/10/2025

FR0013230612

 564

18.3799

XPAR

TIKEHAU CAPITAL

969500BY8TEU16U3SJ94

21/10/2025

FR0013230612

 707

18.3268

XPAR

TIKEHAU CAPITAL

969500BY8TEU16U3SJ94

22/10/2025

FR0013230612

 474

18.2579

XPAR

TIKEHAU CAPITAL

969500BY8TEU16U3SJ94

23/10/2025

FR0013230612

 264

18.3846

XPAR

 

 

 

TOTAL

3 025

18.2991

 

 

View source version on businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20251024515329/en/

Tikehau Capital

