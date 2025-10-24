Werbung ausblenden

Wadephul verschiebt China-Reise kurzfristig

Uhr
BERLIN (dpa-AFX) - Außenminister Johann Wadephul (CDU) verschiebt seine eigentlich für Montag und Dienstag geplante China-Reise. Die chinesische Seite habe außer einem Termin des Ministers bei seinem Kollegen Wang Yi keine hinreichenden weiteren Termine bestätigt, begründete eine Sprecherin des Auswärtigen Amts die Verschiebung./bk/DP/jha

