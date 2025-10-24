WOCHENVORSCHAU: Termine bis 6. November 2025

FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine bis Donnerstag, den 6. November 2025

--------------------------------------------------------------------------------------- FREITAG, DEN 24. OKTOBER TERMINE UNTERNEHMEN 06:30 CHE: Holcim, Q3-Umsatz 07:00 CHE: Schindler, Q3-Zahlen 07:00 NLD: Signify, Q3-Zahlen 07:00 FRA: Safran, Q3-Umsatz 07:00 NOR: Norsk Hydro, Q3-Zahlen 07:30 FRA: Sanofi, Q3-Zahlen 07:30 SWE: Saab, Q3-Zahlen 07:45 ITA: Eni, Q3-Zahlen 08:00 SCO: Natwest, Q3-Zahlen 08:00 SWE: Svenska Cellulosa, Q3-Zahlen 12:55 USA: Procter & Gamble, Q1-Zahlen 17:30 DEU: Porsche AG, Q3-Zahlen (18.00 h Presse- und Analystenkonferenz) TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE LUX: Eurofins Scientific, Investor Day USA: General Dynamics, Q3-Zahlen TERMINE KONJUNKTUR 01:01 GBR: GfK Verbrauchervertrauen 10/25 01:30 JPN: Verbraucherpreise 9/25 02:30 JPN: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 10/25 (1. Veröffentlichung) 07:00 JPN: CI-Index: Frühindikatoren 8/25 (endgültig) 07:00 FIN: Erzeugerpreise 9/25 08:00 DEU: Bauhauptgewerbe 8/25 08:00 SWE: Erzeugerpreise 9/25 08:00 GBR: Einzelhandelsumsatz 9/25 08:45 FRA: Verbrauchervertrauen 10/25 09:00 ESP: Erzeugerpreise 9/25 09:15 FRA: HCOB PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 10/25 (1. Veröffentlichung) 09:30 DEU: HCOB PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 10/25 (1. Veröffentlichung) 10:00 EUR: HCOB PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 10/25 (1. Veröffentlichung) 10:30 GBR: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 10/25 (1. Veröffentlichung) 12:30 RUS: Zentralbank, Zinsentscheid 14:30 USA: Verbraucherpreise 9/25 (ursprünglicher Termin 15.10.25) 15:00 BEL: Geschäftsklima 10/25 15:45 USA: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 10/25 (1. Veröffentlichung) 16:00 USA: Uni Michigan Verbrauchervertrauen 10/25 (endgültig) EUR: Moody's Rating zu Frankreich und USA, DBRS Rating zu EU SONSTIGE TERMINE DEU: Fortsetzung Berlin Global Dialogue (BGD) «Shifting Power, Shaping Prosperity» + 09.00 Mercedes-Chef Ola Källenius u.a. in Diskussionsrunde zu «Growing Together: Trade and Alliances in a Changing World» + 12.15 Unions-Fraktionschef Jens Spahn, Telekom-Chef Tim Höttges u.a. in Diskussionsrunde zu «Applied Intelligence: Europes Edge in the Global AI Race» + 14.45 Bundesbank-Chef Joachim Nagel u.a. in Diskussionsrunde zu «Global Shifts and Eurozone Anchors: A Central Bank Perspective» EUR: Möglicherweise Fortsetzung des EU-Gipfels, Brüssel --------------------------------------------------------------------------------------- MONTAG, DEN 27. OKTOBER TERMINE UNTERNEHMEN 14:00 FRA: Pernod Ricard, Hauptversammlung 19:00 DEU: Deutsche Börse, Q3-Zahlen 21:00 USA: Whirlpool, Q3-Zahlen 21:30 USA: Nucor, Q3-Zahlen 22:00 NLD: NXP Semiconductors, Q3-Zahlen TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE USA: Avis Budget, Q3-Zahlen USA: Bed Bath & Beyond, Q3-Zahlen TERMINE KONJUNKTUR 02:30 CHN: Industriegewinne 9/25 07:00 FIN: Verbrauchervertrauen 10/25 10:00 DEU: Ifo-Geschäftsklima 10/25 10:00 EUR: Geldmenge M3 9/25 13:30 USA: Auftragseingang langlebiger Güter 9/25 --------------------------------------------------------------------------------------- DIENSTAG, DEN 28. OKTOBER TERMINE UNTERNEHMEN 06:00 GBR: HSBC Holdings, Q3-Zahlen 07:00 DEU: Ceconomy, Q4-Umsatz 07:00 DEU: Siltronic, Q3-Zahlen 07:00 CHE: SIG Group, Q3-Umsatz 07:00 CHE: Novartis, Q3-Zahlen 07:00 FRA: Air Liquide, Q3-Umsatz 07:00 FRA: Capgemini, Q3-Umsatz 07:30 DEU: Symrise, Q3-Zahlen 07:30 FRA: BNP Paribas, Q3-Zahlen 07:30 FRA: Danone, Q3-Umsatz 07:30 NLD: KPN, Q3-Zahlen 07:30 SWE: Alfa Laval, Q3-Zahlen 08:00 GBR: Anglo American, Q3-Umsatz 08:15 ESP: Iberdrola, Q3-Zahlen 10:55 USA: UnitedHealth Group, Q3-Zahlen 11:00 USA: UPS, Q3-Zahlen 12:00 USA: American Tower, Q3-Zahlen 12:15 USA: PayPal, Q3-Zahlen 14:00 DEU: Deutsche Börse, Analystenkonferenz zu Q3 17:45 CHE: Temenos Group, Q3-Zahlen 18:00 NLD: ASM International, Q3-Zahlen 21:00 CHE: Logitech, Q2-Zahlen 21:00 USA: Booking Holdings, Q3-Zahlen 21:00 USA: Visa, Q4-Zahlen TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE DEU: Amadeus Fire, Q3-Zahlen (Call am 29.10.25 um 8.30 h) USA: Corning, Q3-Zahlen USA: Electronic Arts, Inc, Q3-Zahlen USA: Edison International, Q3-Zahlen TERMINE KONJUNKTUR 06:00 EUR: Acea Kfz-Erstzulassungen 9/25 08:00 DEU: GfK-Verbrauchervertrauen 11/25 10:00 ITA: Produzentenvertrauen 10/25 14:00 USA: FHFA-Hauspreisindex 8/25 15:00 USA: Richmond Fed Herstellerindex 10/25 15:00 USA: Verbrauchervertrauen 10/25 SONSTIGE TERMINE DEU: GRIDexpo - Internationale Fachmesse für intelligente Stromnetze, Düsseldorf Die erstmals ausgerichtete Messe soll eine Plattform für Technologien rund um die Stromnetze der Zukunft sein. Der Zentralverband der Elektroindustrie (ZVEI) ist strategischer Partner. DEU: Außenwirtschaftstag des Bundeswirtschaftsministerium zu Chancen für die deutsche Außenwirtschaft im geopolitischen Spannungsfeld mit Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche (CDU), Berlin --------------------------------------------------------------------------------------- MITTWOCH, DEN 29. OKTOBER TERMINE UNTERNEHMEN 06:30 NLD: Redcare Pharmacy, Q3-Zahlen 06:45 CHE: UBS, Q3-Zahlen 07:00 DEU: Deutsche Bank, Q3-Zahlen 07:00 DEU: Mercedes-Benz Group AG, Q3-Zahlen 07:00 DEU: DWS, Q3-Zahlen 07:00 DEU: BASF, Q3-Zahlen (8.30 h Analystenkonferenz, 10.00 h Pk) 07:00 AUT: OMV, Q3-Zahlen 07:00 ESP: Banco Santander, Q3-Zahlen 07:00 FIN: Fortum, Q3-Zahlen 07:00 NOR: Telenor, Q3-Zahlen 07:00 NOR: Equinor, Q3-Zahlen 07:00 NOR: Nordic Semiconductor, Q3-Zahlen 07:00 SWE: SKF, Q3-Zahlen 07:30 DEU: Adidas, Q3-Zahlen (detailliert) 07:30 DEU: Drägerwerk, Q3-Zahlen (15.00 h Presse- und Analystenkonferenz) 07:30 NLD: Adyen, Q3-Umsatz 08:00 DEU: Traton SE, Q3-Zahlen 08:00 CHE: Glencore, Q3-Umsatz 08:00 GBR: Next, Q3-Umsatz 08:00 GBR: GSK, Q3-Zahlen 08:30 FIN: UPM Kymmene, Q3-Zahlen 09:00 ESP: Endesa, Q3-Zahlen 11:00 GBR: Aston Martin, Q3-Zahlen 11:00 USA: GE Healthcare Technologies, Q3-Zahlen 11:30 USA: Caterpillar, Q3-Zahlen 12:00 USA: Kraft Heinz, Q3-Zahlen 12:00 FIN: Outokumpu, Q3-Zahlen 12:30 USA: Boeing, Q3-Zahlen 17:45 FRA: Airbus Group, Q3-Zahlen 21:00 USA: Meta, Q2-Zahlen 21:00 USA: Align Technology, Q3-Zahlen 21:00 USA: Microsoft, Q1-Zahlen 21:00 USA: Ebay, Q3-Zahlen 21:05 USA: Alphabet, Q3-Zahlen TERMINE KONJUNKTUR DEU: Veröffentlichung des DIW-Konjunkturbarometers, Berlin 06:00 JPN: Verbrauchervertrauensindex 10/25 09:00 ESP: BIP Q3/25 (1. Veröffentlichung) 09:00 ESP: Einzelhandelsumsatz 9/25 11:00 BEL: BIP Q3/25 (1. Veröffentlichung) 12:00 ITA: Erzeugerpreise 9/25 13:30 USA: Lagerbestände Großhandel 9/25 (vorab) 15:00 USA: Schwebende Hausverkäufe 9/25 15:30 USA: EIA-Ölbericht (Woche) 19:00 USA: Fed, Zinsentscheid (19.30 h Pk mit Fed-Chef Powell) SONSTIGE TERMINE 09:00 DEU: Fortsetzung Wirecard-Prozess, München 11:0 DEU: Video-Pressegespräch Sparkassenverband DGSV zur Vorstellung des «Vermögensbarometers» 2025 Die repräsentative Umfrage des Deutschen Sparkassen- und Giroverbands (DSGV) liefert ein aktuelles Stimmungs- und Verhaltensbild rund um Sparen, Vorsorge und Geldanlage. DSGV-Präsident Ulrich Reuter und DSGV-Chefvolkswirt Reinhold Rickes stellen die Ergebnisse vor. DEU: Jahreskonferenz der Versicherungsaufsicht der Finanzaufsicht Bafin, Bonn DEU: Landgericht Köln verhandelt Klage von Verbraucherzentrale Baden-Württemberg gegen Rewe wegen App-Werbung, Köln --------------------------------------------------------------------------------------- DONNERSTAG, DEN 30. OKTOBER TERMINE UNTERNEHMEN 05:00 GBR: Standard Chartered, Q3-Zahlen 06:30 FRA: Societe Generale, Q3-Zahlen 06:45 ESP: BBVA, Q3-Zahlen 06:55 DEU: Kion, Q3-Zahlen 07:00 DEU: Wacker Chemie, Q3-Zahlen 07:00 DEU: Knorr Bremse, Q3-Zahlen 07:00 DEU: HelloFresh, Q3-Zahlen 07:00 DEU: Lufthansa, Q3-Zahlen 07:00 DEU: Covestro, Q3-Zahlen 07:00 DEU: Alzchem, Q3-Zahlen 07:00 DEU: Sandoz, Q3-Umsatz 07:00 BEL: Anheuser-Busch InBev, Q3-Zahlen 07:00 CHE: Clariant, Q3-Zahlen 07:00 CHE: DSM-Firmenich, Q3-Zahlen 07:00 NLD: Argenx, Q3-Zahlen 07:00 FRA: Credit Agricole, Q3-Zahlen 07:30 DEU: Scout24, Q3-Zahlen 07:30 DEU: Befesa, Q3-Zahlen 07:30 DEU: Aixtron, Q3-Zahlen (detailliert) 07:30 DEU: Volkswagen, Q3-Zahlen (9.00 h Presse- und Analystenkonferenz) 07:30 DEU: Vossloh, Q3-Zahlen 07:30 DEU: Baader Bank, Q3-Zahlen 07:30 AUT: Andritz, Q3-Zahlen 07:30 AUT: Raiffeisen International, Q3-Zahlen 07:30 FRA: Remy Cointreau, Q2-Umsatz 08:00 DEU: LPKF, Q3-Zahlen 08:00 DEU: Puma, Q3-Zahlen 08:00 CHE: Coca-Cola HBC AG, Q3-Zahlen 08:00 DNK: Carlsberg, Q3-Zahlen 08:00 ESP: Repsol, Q3-Zahlen 08:00 FRA: Totalenergies, Q3-Zahlen 08:00 GBR: Haleon, Q3-Zahlen 08:00 GBR: Shell, Q3-Zahlen 08:00 NLD: Stellantis, Q3-Zahlen 08:00 SWE: Vattenfall, Q3-Zahlen 08:00 SWE: Electrolux, Q3-Zahlen 11:30 USA: Cigna, Q3-Zahlen 11:30 USA: Kimberly-Clark, Q3-Zahlen 11:30 USA: International Paper, Q3-Zahlen 11:30 USA: Merck & Co, Q3-Zahlen 11:45 USA: Eli Lilly, Q3-Zahlen 12:00 USA: Bristol Myers Squibb, Q3-Zahlen 12:00 USA: Altria Group, Q3-Zahlen 12:00 USA: Biogen, Inc., Q3-Zahlen 12:30 USA: Intercontinental Exchange, Q3-Zahlen 13:00 USA: Mastercard, Q3-Zahlen 14:00 USA: Alcoa, Investor Day 17:45 FRA: Schneider Electric, Q3-Umsatz 17:45 FRA: Axa, Q3-Umsatz 18:05 FRA: Saint-Gobain, Q3-Umsatz 18:15 USA: Universal Music Group, Q3-Zahlen 21:00 USA: Weyerhaeuser Co, Q3-Zahlen 21:05 USA: Stryker, Q3-Zahlen 21:05 USA: Amazon, Q3-Zahlen 21:30 USA: Apple, Q4-Zahlen TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE CHE: SIG Group (Investor Day) CHN: BYC, QQ3-Zahlen NLD: ING Groep, Q3-Zahlen NLD: Universal Music Group, Q3-Zahlen USA: Comcast, Q3-Zahlen USA: Hershey, Q3-Zahlen USA: ResMed, Q1-Zahlen TERMINE KONJUNKTUR JPN: Zentralbank, Zinsentscheid 06:00 EUR: Acea, Nfz-Neuzulassungen Q3/25 07:30 FRA: Konsumausgaben 9/25 07:30 FRA: BIP Q3/25 (1. Veröffentlichung) 09:00 AUT: BIP Q3/25 09:00 AUT: Erzeugerpreise 9/25 09:00 ESP: Verbraucherpreise 10/25 (vorab) 09:30 NLD: BIP Q3/25 (1. Veröffentlichung) 09:55 DEU: Arbeitslosenzahlen 10/25 10:00 DEU: Arbeitslosenzahlen Hessen, Bayern, Brandenburg, Sachsen, Baden-Württemberg, Nordrhein-Westfalen 10/25 10:00 DEU: BIP Q3/25 (1. Veröffentlichung) 10:00 ITA: BIP Q3/25 (1. Veröffentlichung) 11:00 BEL: Arbeitslosenquote 9/25 11:00 ITA: Arbeitslosenquote 9/25 11:00 EUR: BIP Q3/25 (1. Veröffentlichung) 11:00 EUR: Arbeitslosenquote 9/25 11:00 EUR: Verbraucher-,Wirtschafts- und Industrievertrauen 10/25 11:30 BEL: Verbraucherpreise 10/25 12:00 IRL: Verbraucherpreise 10/25 (vorab) 12:00 PRT: Einzelhandelsumsatz 9/25 12:00 PRT: BIP Q3/25 (1. Veröffentlichung) 13:30 USA: BIP Q3/25 (vorab) 13:30 USA: Privater Konsum Q3/25 (vorab) 13:30 USA: BIP Preisindex Q3/25 (vorab) 13:30 USA: PCE-Kernrate Preisindex Q3/25 (vorab) 13:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) 14:00 DEU: Verbraucherpreise 10/25 (vorläufig) 14:15 EUR: EZB, Zinsentscheid (14.45 h Pk) SONSTIGE TERMINE 09:00 DEU: 7. «Frankfurter Regulierungskonferenz»: «Ist Deregulierung ernst gemeint?», Frankfurt/M. Die Veranstalter der Frankfurt School of Finance & Management erwarten als Rednerinnen und Redner u.a. Karsten Wildberger, Bundesminister für Digitales und Staatsmodernisierung, Prof. Dr. Louisa Specht-Riemenschneider, Bundesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit, und Sabine Lautenschläger, Aufsichtsratsmitglied der Commerzbank. 09:00 DEU: Fortsetzung Wirecard-Prozess , München 10:30 DEU: Eröffnung der Messe «Reisen & Caravan 2025» mit Wirtschaftsministerin Colette Boos-John (CDU), Erfurt JPN: Japan Mobility Show, Tokio UZB: 43. Generalkonferenz der Unesco, Samarkand Die Generalkonferenz tritt alle zwei Jahre zusammen und entscheidet über Richtlinien, Programm und Haushalt der Organisation. Bei der Konferenz soll die Organisation auch eine neue Chefin oder einen neuen Chef bekommen. --------------------------------------------------------------------------------------- FREITAG, DEN 31. OKTOBER TERMINE UNTERNEHMEN 07:00 DEU: Fuchs, Q3-Zahlen (10.00 h Pk, 12.00 h Analystenkonferenz) 07:00 AUT: Erste Group Bank, Q3-Zahlen 07:30 DNK: Danske Bank, Q3-Zahlen 09:00 DEU: Audi, Q3-Zahlen 12:00 GBR: Linde, Q3-Zahlen 12:00 ITA: Intesa Sanpaolo, Q3-Zahlen 11:30 USA: Exxon Mobil, Q3-Zahlen 11:45 USA: Chevron Corporation, Q3-Zahlen 12:00 USA: Colgate-Palmolive, Q3-Zahlen 12:45 USA: AbbVie, Q3-Zahlen TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE ESP: CaixaBank, Q3-Zahlen FRA: Scor, Q3-Zahlen TERMINE KONJUNKTUR 00:30 JPN: Arbeitslosenquote 9/25 00:30 JPN: Verbraucherpreise Tokio 10/25 00:50 JPN: Industrieproduktion 9/25 (vorab) 00:50 JPN: Einzelhandelsumsatz 9/25 02:30 CHN: PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 10/25 06:00 JPN: Wohnungsbaubeginne 9/25 06:30 NLD: Verbraucherpreise 10/25 (vorab) 08:45 FRA: Verbraucherpreise 10/25 (vorab) 08:45 FRA: Erzeugerpreise 9/25 09:00 AUT: Verbraucherpreise 10/25 (vorab) 10:00 ESP: Leistungsbilanz 8/25 11:00 ITA: Verbraucherpreise 10/25 (vorab) 11:00 EUR: Verbraucherpreise 10/25 (vorab) 12:00 PRT: Verbraucherpreise 10/25 (vorab) 12:00 PRT: Industrieproduktion 9/25 13:30 USA: Private Einkommen und Ausgaben 9/25 14:45 USA: MNI Chicago PMI 10/25 --------------------------------------------------------------------------------------- MONTAG, DEN 3. NOVEMBER TERMINE UNTERNEHMEN 02:45 CHN: PMI Verarbeitendes Gewerbe 10/25 07:00 NLD: PostNL, Q3-Zahlen 08:00 IRL: Ryanair, Q2-Zahlen 10:00 DEU: VDMA veröffentlicht Auftragseingang 9/25 und Q3/25 12:00 DEU: Biontech, Q3-Zahlen 22:15 USA: Eastman Chemical, Q3-Zahlen TERMINE KONJUNKTUR DEU: ifo-Geschäftsklima Ostdeutschland 06:30 NLD: Einzelhandelsumsatz 9/25 08:30 CHE: Verbraucherpreise 10/25 09:15 ESP: HCOB PMI Verarbeitendes Gewerbe 10/25 09:30 CHE: PMI Verarbeitendes Gewerbe 10/25 09:45 ITA: HCOB PMI Verarbeitendes Gewerbe 10/25 09:50 FRA: HCOB PMI Verarbeitendes Gewerbe 10/25 (2. Veröffentlichung) 09:55 DEU: HCOB PMI Verarbeitendes Gewerbe 10/25 (2. Veröffentlichung) 10:00 EUR: HCOB PMI Verarbeitendes Gewerbe 10/25 (2. Veröffentlichung) 10:30 GBR: S&P PMI Verarbeitendes Gewerbe 10/25 (2. Veröffentlichung) 15:45 USA: S&P PMI Verarbeitendes Gewerbe 10/25 (2. Veröffentlichung) 16:00 USA: ISM Verarbeitendes Gewerbe 10/25 16:00 USA: Bauinvestitionen 9/25 SONSTIGE TERMINE 08:00 DEU: Kongress Deutsche Energie-Agentur (dena) zur Energiewende «Sicher vorangehen» + Eröffnungskeynote von Bundesumweltminister Carsten Schneider 13:30 DEU: Bankendialog zu «Mit Nachhaltigkeit zu stärkerer Wirtschaft» u.a. mit dem Hauptgeschäftsführer Bankenverband, Heiner Herkenhoff Themen: Welche Chancen eröffnet die Transformation? Welche politischen Rahmenbedingungen braucht es für zukunftsfähige Märkte? Und wie können Banken Mittelstand und kleinere Unternehmen gezielt beim Wandel unterstützen? --------------------------------------------------------------------------------------- DIENSTAG, DEN 4. NOVEMBER TERMINE UNTERNEHMEN 06:00 DEU: Adtran Networks, Q3-Zahlen 07:00 CHE: Geberit, Q3-Zahlen 07:00 DEU: Evonik, Q3-Zahlen 07:00 DEU: FMC, Q3-Zahlen 07:00 DEU: Norma Group, Q3-Zahlen 07:00 DEU: Nordex, Q3-Zahlen 07:00 DEU: Elmos Semiconductor, Q3-Zahlen 07:00 DEU: Nemetschek, Q3-Zahlen 07:00 NLD: Philips, Q3-Zahlen 07:30 DEU: Hugo Boss, Q3-Zahlen 07:30 ESP: Telefonica, Q3-Zahlen (11.00 h Capital Markets Day) 08:00 DEU: Schaeffler, Q3-Zahlen 08:00 GBR: Associated British Foods, Jahreszahlen 08:00 GBR: BP, Q3-Zahlen 12:00 USA: Spotify, Q3-Zahlen 12:45 ITA: Ferrari, Q3-Zahlen 12:45 USA: Pfizer, Q3-Zahlen 22:00 NLD: Qiagen, Q3-Zahlen 22:00 USA: Amgen, Q3-Zahlen 22:00 USA: AMD, Q3-Zahlen TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE AUT: AT&S, Q2-Zahlen CHE: Georg Fischer (Capital Markets Day) NOR: Aker ASA, Q3-Zahlen USA: Stanley Black & Decker, Q3-Zahlen USA: Uber Technologies, Q3-Zahlen USA: Eaton, Q3-Zahlen USA: American International Group, Q3-Zahlen USA: The Mosaic, Q3-Zahlen TERMINE KONJUNKTUR 01:30 JPN: S&P PMI Verarbeitendes Gewerbe 10/25 (2. Veröffentlichung) 09:00 ESP: Arbeitslosenzahlen 10/25 14:30 USA: Handelsbilanz 9/25 16:00 USA: Auftragseingang Industrie 9/25 16:00 USA: Auftragseingang langlebiger Güter 9/25 (endgültig) --------------------------------------------------------------------------------------- MITTWOCH, DEN 5. NOVEMBER TERMINE UNTERNEHMEN 07:00 CHE: Barry Callebaut, Jahreszahlen 07:00 DEU: Siemens Healthineers, Jahreszahlen 07:00 DEU: Fresenius, Q3-Zahlen 07:00 DEU: Vonovia Q3-Zahlen (7.00 h Telefonkonferenz) 07:00 DEU: Kontron, Q3-Zahlen 07:00 DEU: Evotec, Q3-Zahlen 07:00 DEU: Klöckner & Co, Q3-Zahlen 07:25 ITA: Telecom Italia, Q3-Zahlen 07:30 DEU: BMW, Q3-Zahlen 07:30 DEU: Auto1 Group, Q3-Zahlen 07:30 DNK: Novo Nordisk, Q3-Zahlen 07:30 FRA: Bouygues, Q3-Zahlen 07:45 NLD: Ahold Delhaize, Q3-Zahlen 08:00 AUT: Verbund, Q3-Zahlen 08:00 DNK: Vestas, Q3-Zahlen 08:00 GBR: Marks & Spencer, Halbjahreszahlen 08:00 GBR: ARM Holding, Q2-Zahlen 08:00 NLD: Wolters Kluwer, Q3-Umsatz 10:00 DEU: KfW-Bankengruppe, Q3-Zahlen 13:00 USA: McDonald's, Q3-Zahlen 18:00 DEU: Freenet, Q3-Zahlen 18:00 ITA: Enel, Q3-Zahlen 18:00 ITA: Leonardo, Q3-Zahlen 22:15 USA: Allstate, Q3-Zahlen TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE USA: Bank of America (Investor Day) USA: Fortinet, Q3-Zahlen TERMINE KONJUNKTUR POL: Zentralbank, Zinsentscheid 02:45 CHN: PMI Dienste 10/25 08:00 DEU: Auftragseingang Industrie 9/25 08:45 FRA: Industrieproduktion 9/25 09:00 CZS: Verbraucherpreise 10/25 (vorläufig) 09:15 ESP: HCOB PMI Dienste 10/25 09:30 SWE: Zentralbank, Zinsentscheid 09:45 ITA: HCOB PMI Dienste 10/25 09:50 FRA: HCOB PMI Dienste 10/25 (2. Veröffentlichung) 09:55 DEU: HCOB PMI Dienste 10/25 (2. Veröffentlichung) 10:00 ITA: Einzelhandelsumsatz 9/25 10:00 EUR: HCOB PMI Dienste 10/25 (2. Veröffentlichung) 10:30 GBR: S&P PMI Dienste 10/25 (2. Veröffentlichung) 11:00 EUR: Erzeugerpreise 9/25 14:15 USA: ADP Beschäftigungsänderung 10/25 15:45 USA: S&P PMI Dienste 10/25 (2. Veröffentlichung) 16:00 USA: ISM Index Dienste 10/25 SONSTIGE TERMINE 09:00 DEU: BGH verhandelt über Klausel in Jahres-Reiseversicherung, nach der Pandemie-Schäden nicht versichert sind, Karlsruhe 14:00 DEU: Deutscher Baugewerbetag des Zentralverband Deutsches Baugewerbe unter dem Leitmotiv «Neustart Bau: Wo stehen wir?» u.a. mit Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) und Bundesbauministerin Verena Hubertz (SPD), Berlin --------------------------------------------------------------------------------------- DONNERSTAG, DEN 6. NOVEMBER TERMINE UNTERNEHMEN 06:45 CHE: Zurich Insurance Group, Q3-Zahlen 07:00 DEU: Commerzbank, Q3-Zahlen 07:00 DEU: DHL Group, Q3-Zahlen 07:00 DEU: Rational, Q3-Zahlen 07:00 DEU: Lanxess, Q3-Zahlen 07:00 DEU: Hamborner Reit, Q3-Zahlen 07:00 DEU: Zalando, Q3-Zahlen 07:00 DEU: Deutsche Beteiligungs AG, Q3-Zahlen 07:00 DEU: Heidelberg Materials, Q3-Zahlen 07:00 BEL: Solvay, Q3-Zahlen 07:00 CHE: Adecco, Q3-Zahlen 07:00 LUX: ArcelorMittal, Q3-Zahlen 07:15 CHE: Swisscom, Q3-Zahlen 07:15 FRA: Air France-KLM, Q3-Zahlen 07:30 DEU: Henkel, Q3-Zahlen 07:30 DEU: Deutz, Q3-Zahlen 07:30 DEU: Suss Mircotec, Q3-Zahlen 07:30 DEU: Rheinmetall, Q3-Zahlen 07:30 DEU: Fielmann, Q3-Zahlen 07:30 DEU: Gea Group, Q3-Zahlen 07:30 DEU: Continental, Q3-Zahlen 07:30 DNK: AP Moller-Maersk, Q3-Zahlen 07:30 FRA: Veolia Environnement, Q3-Zahlen 07:30 SWE: Skanska, Q3-Zahlen 07:45 FRA: Engie, Q3-Zahlen 08:00 GBR: Diageo, Q1-Umsatz 08:00 GBR: Wise, Halbjahreszahlen 08:00 GBR: Helios Towers, Q3-Zahlen und Capital Markets Day 08:00 GBR: Smith & Nephew, Q3-Umsatz 08:00 GBR: National Grid, Halbjahreszahlen 08:00 GBR: Sainsbury, Halbjahreszahlen 08:00 GBR: AstraZeneca, Q3-Zahlen 08:00 GBR: BT Group, Halbjahreszahlen 08:00 GBR: Tate & Lyle, Halbjahreszahlen 08:00 ITA: Banca Monte dei Paschi di Siena, Q3-Zahlen 08:00 SWE: Securitas AB, Q3-Zahlen 12:00 USA: DuPont de Nemours, Q3-Zahlen 13:00 USA: Altice, Q3-Zahlen 13:00 USA: Conoco Phillips, Q3-Zahlen 14:00 DEU: Hochtief, Q3-Zahlen 14:00 USA: Ralph Lauren, Q2-Zahlen 17:00 ITA: Pirelli, Q3-Zahlen 21:00 USA: Airbnb, Q3-Zahlen 22:00 USA: Tesla, Hauptversammlung TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE FRA: Legrand, Q3-Zahlen NLD: Euronext, Q3-Zahlen USA: Hyatt, Q3-Zahlen USA: Cummins, Q3-Zahlen USA: Sandisk, Q1-Zahlen USA: Expedia, Q3-Zahlen USA: Moderna, Q3-Zahlen USA: Air Products and Chemicals, Q4-Zahlen TERMINE KONJUNKTUR 01:30 JPN: S&P PMI Dienste 10/25 (2. Veröffentlichung) 08:00 DEU: Industrieproduktion 9/25 08:00 SWE: Verbraucherpreise 10/25 (vorläufig) 08:30 HUN: Industrieproduktion 9/25 09:00 CHE: Arbeitslosenquote 10/25 09:00 ESP: Industrieproduktion 9/25 10:00 NOR: Zentralbank, Zinsentscheid 11:00 EUR: Einzelhandelsumsatz 9/25 13:00 GBR: BoE, Zinsentscheid 14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) 16:00 USA: Lagerbestände Großhandel 9/25 (endgültig) SONSTIGE TERMINE 10:30 DEU: Pk Deutsche Bundesbank zu ihrem Finanzstabilitätsbericht, Frankfurt/M. 10:00 DEU: BGH verhandelt zur Speicherungsfrist für Wirtschaftsauskunfteien, Karlsruhe 11:00 DEU: Pressegespräch Bankhaus Metzler: Investment-Strategie 2026 u.a. mit dem Vorstandsvorsitzenden der Privatbank, Gerhard Wiesheu 11:00 DEU: Herbst-Pressegespräch der Chemieverbände Hessen, Frankfurt/M. BRA: Treffen von Staats- und Regierungschefs vor der Weltklimakonferenz in Brasilien, Belém + Die Gastgeber haben den Leaders Summit vor den eigentlichen UN-Klimagipfel gezogen, der am 10.11. beginnt + voraussichtlich Bericht «Zustand des Weltklimas» der Weltwetterorganisation (WMO) GRC: Energiekonferenz P-Tec in Athen, Athen (bix 7.11.25) In Athen findet am 6. und 7. November die Energiekonferenz P-Tec mit Vertretern von 24 europäischen Ländern statt (Partnership for Transaltantic Energy Cooperation). Veranstalter sind unter anderem das US-Department of Energy sowie das griechische Energieministerium. Es geht um die Förderung der Energiezusammenarbeit zwischen den USA und mittel- und osteuropäischen Staaten. ---------------------------------------------------------------------------------------

