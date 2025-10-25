Werbung ausblenden

Trump kündigt zusätzliche Zölle gegen Kanada an

dpa-AFX · Uhr
Washington (dpa) - US-Präsident Donald Trump hat zusätzliche Zölle gegen Kanada in Höhe von zehn Prozent angekündigt. Als Grund nannte der Republikaner auf der Plattform Truth Social, dass eine angeblich irreführende kanadische Werbekampagne gegen Zölle nicht sofort entfernt worden sei.

