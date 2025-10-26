Lawrow wirft dem Westen ein Spiel auf Zeit vor

MOSKAU (dpa-AFX) - In der Diskussion um die russische Hinhaltetaktik bei der Suche nach einer Friedenslösung für den Ukraine-Krieg hat Moskaus Außenminister Sergej Lawrow den Spieß umgedreht. Er warf Kiew und dem Westen ein Spiel auf Zeit vor. "Wenn jetzt Forderungen nach einem Waffenstillstand laut werden, wissen wir, dass sie eigentlich nur wieder Zeit gewinnen wollen", behauptete Lawrow in einem Interview des ungarischen YouTube-Kanals Ultrahang. Er warf den Europäern vor, mit ihrer Rhetorik über einen Waffenstillstand die Agenda dominieren zu wollen.

Die Ukraine benötige nach seinen Worten einen Waffenstillstand ohne Vorbedingungen, "weil ihr die Waffen ausgehen". Doch ändere Kiew seine Positionen "je nachdem, was gerade an den Fronten geschieht".

Zugleich warf Lawrow den Europäern vor, die Friedensbemühungen von US-Präsident Donald Trump zu behindern. "Es ist sehr bezeichnend, dass man derzeit versucht, US-Präsident Donald Trump von der Logik abzubringen, die er selbst zuvor mehrfach zum Ausdruck gebracht hat", sagte Lawrow. Trump habe noch vor seiner Amtseinführung 2024 gesagt, die Nato dürfe nicht in die Ereignisse in der Ukraine verwickelt werden.

Die Ukraine erhält inzwischen Waffen aus amerikanische Produktion, die von den europäischen Nato-Mitgliedern gekauft und dann an Kiew übergeben werden./cha/DP/he