Kolumne von Stefan Riße

Wie lange hält die Aufwärtsspirale?

Acatis · Uhr

Aktienkurse und private Konsumausgaben in den USA steigen im Gleichschritt – und schaukeln sich gegenseitig hoch. Die Frage ist: Wie lange kann das noch andauern und was könnte ein Ende einleiten?

Artikel teilen:
Quelle: gyn9037/Shutterstock.com

Wenn man sich derzeit fragt, was hinter der unaufhörlichen Rekordjagd der US-Aktien steckt, dann sind ganz sicherlich nicht institutionelle Investoren die Haupttriebfeder. Ja, auch hier gibt es teilweise sehr hohe Investitionsquoten. So sind die Barreserven der von der Bank of America monatlich in ihrem Fondsmanager-Survey befragten internationalen Aktienfondsmanager von 3,9 auf 3,8 Prozent gesunken und signalisieren damit ein Niveau, von dem aus es häufiger zu Korrekturen kam.

Plus

Weiterlesen mit Plus-Abonnement

Noch besser an der Börse informiert: Jetzt Zugang zu exklusiven Analysen, Trading- und Investmentideen freischalten.
  • Zugang zu allen Artikeln im Web und in unserer App
  • Exklusive Trading- und Investmentideen
  • Jederzeit online kündigen
  • Mit Code STARTPLUS nur 0,99 € im ersten Monat (Neukundenangebot)
0,99 € im ersten Monat
Du hast bereits ein Abo? Zur Anmeldung
EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
S
S&P 500
GameStop

Das könnte dich auch interessieren

Chartzeit Wochenausgabe 19.10.2025
Taktische Manöver vor Trump–Xi-Gipfel: Märkte bleiben volatil19. Okt. · onvista
Taktische Manöver vor Trump–Xi-Gipfel: Märkte bleiben volatil
Geringer als erwartet
US-Inflationsdaten lassen Dax ins Plus drehen24. Okt. · dpa-AFX
US-Inflationsdaten lassen Dax ins Plus drehen
Dax Tagesrückblick 23.10.2025
Deutscher Aktienmarkt dreht mit SAP-Aktie ins Plus23. Okt. · onvista
Jemand geht vor dem Dax-Logo vorbei.
Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Chartzeit Wochenausgabe 19.10.2025
Taktische Manöver vor Trump–Xi-Gipfel: Märkte bleiben volatil19. Okt. · onvista
Alle Premium-News
Werbung ausblenden