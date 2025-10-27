Werbung ausblenden

AKTIE IM FOKUS: Nordex weiter unter Druck - Weitere Abstufung

dpa-AFX · Uhr
Erneuerbare Energien
Artikel teilen:

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die Aktien von Nordex stehen auch am Montag unter Druck. Eine weitere Abstufung belastete die Titel des Windkraftkonzerns, auch wenn die deutlichen Auftaktverluste zuletzt eingegrenzt werden konnten auf 0,9 Prozent.

Mit Santander senkte eine weitere Bank den Daumen für die Papiere und votiert nun mit "Neutral". Vor dem Wochenende hatte bereits eine gestrichene Kaufempfehlung durch die Investmentbank Oddo BHF Nordex zugesetzt.

Der Abwärtstrend seit Mitte Oktober hält somit erst einmal an. Dem steht allerdings im Jahr 2025 eine Kursverdoppelung gegenüber./ajx/mis

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
Nordex

Das könnte dich auch interessieren

Geringer als erwartet
US-Inflationsdaten lassen Dax ins Plus drehen24. Okt. · dpa-AFX
US-Inflationsdaten lassen Dax ins Plus drehen
Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Kolumne von Stefan Riße
Wie lange hält die Aufwärtsspirale?gestern, 08:30 Uhr · Acatis
Alle Premium-News
Werbung ausblenden