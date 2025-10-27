AKTIE IM FOKUS: Nordex weiter unter Druck - Weitere Abstufung
dpa-AFX · Uhr
FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die Aktien von Nordex stehen auch am Montag unter Druck. Eine weitere Abstufung belastete die Titel des Windkraftkonzerns, auch wenn die deutlichen Auftaktverluste zuletzt eingegrenzt werden konnten auf 0,9 Prozent.
Mit Santander senkte eine weitere Bank den Daumen für die Papiere und votiert nun mit "Neutral". Vor dem Wochenende hatte bereits eine gestrichene Kaufempfehlung durch die Investmentbank Oddo BHF Nordex zugesetzt.
Der Abwärtstrend seit Mitte Oktober hält somit erst einmal an. Dem steht allerdings im Jahr 2025 eine Kursverdoppelung gegenüber./ajx/mis
