Aktie von SMA Solar notiert auf Hoch seit Juli 2024

dpa-AFX · Uhr (aktualisiert: Uhr)
Erneuerbare Energien
(dpa-AFX) - Die Aktien von SMA Solar sind am Montag auf den höchsten Stand seit mehr als 15 Monaten gesprungen. Am Nachmittag notierten die Papiere des Wechselrichter-Herstellers 10,8 Prozent bei 25,54 Euro und bauten damit ihren Jahresgewinn auf fast 90 Prozent aus.

Fundamentale Nachrichten zum Unternehmen gab es nicht, lediglich eine Studie des Analysehauses Jefferies, die das Kursziel von 16 auf 22 Euro angehoben, die Einstufung aber auf "Hold" belassen hat. Gestützt von starken Auftragseingängen und einem robusten Ergebnis im Geschäft mit großen Solarkraftwerken dürfte das Unternehmen solide abgeschnitten haben, schrieb Constantin Hesse in einer am Montag vorliegenden Vorschau auf die Zahlen zum dritten Quartal. Allerdings nähmen die Unsicherheiten mit Blick auf die Aktivitäten in den USA zu, gab er zu bedenken./edh/he

