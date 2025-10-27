ANALYSE-FLASH: Jefferies senkt Ziel für Novo Nordisk - 'Underperform'
dpa-AFX · Uhr
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Novo Nordisk von 415 auf 290 norwegische Kronen gesenkt und die Einstufung auf "Underperform" belassen. Der Patentauslauf des wichtigsten Semaglutid-Mittels nähere sich mit 2031 oder 2032, schrieb der nun für die Dänen verantwortliche Analyst Michael Leuchten am Freitagabend. Die Vergangenheit habe gezeigt, dass Pharmakonzerne innerhalb der fünf Jahre vor einer Patentklippe deutlich niedriger bewertet worden seien./rob/ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 24.10.2025 / 17:08 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.10.2025 / 06:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
|Einstellungen
|Aktueller Kurs
|Perf. akt.
Perf. 1 Jahr
|Chart
1 Jahr
|Einstellungen
|–
|–
|–
|–
Das könnte dich auch interessieren
ÜbernahmeNovartis kauft US-Biotechfirma Avidity für zwölf Milliarden Dollarheute, 08:08 Uhr · Reuters
Aktien Frankfurt Ausblick: Kursgewinne - Entspannung zwischen USA und Chinaheute, 08:21 Uhr · dpa-AFX
Premium-Beiträge
Rekordhohe Bewertungen„Reduzieren Aktien bereits“: So investieren Profis bei diesen Kursen22. Okt. · onvista