Nach Anzeichen einer Entspannung im US-chinesischen Handelsstreit geht es am Montag am deutschen Aktienmarkt für die Kurse nur wenig nach oben. Die Freude hielt sich in Grenzen, echte Begeisterung war nicht festzustellen. Die Anleger wagten sich in einer Woche mit Notenbank-Entscheidungen und vielen Unternehmenszahlen auf beiden Seiten des Prozent auf Atlantiks nicht zu weit vor. So gewann der Dax nach einer Handelsstunde 0,18 Prozent auf 24.283 Punkte.

Gleichwohl könne der deutsche Leitindex in der letzten Oktoberwoche den Grundstein für die Jahresendrally in den saisonal sehr positiven Börsenmonaten November und Dezember legen, sagte der Kapitalmarktstratege Jürgen Molnar vom Broker RoboMarkets. Die 24.500-Punkte-Marke sei der letzte Widerstand vor dem Rekordhoch. Dieses datiert vom 9. Oktober und steht bei 24.771 Punkten.

China und die USA seien zu einer vorläufigen Einigung gelangt, hatte Li Chenggang, Vize-Sekretär im chinesischen Handelsministerium, am Sonntag nach Gesprächen mit der US-Seite gesagt. Diese müsse nun auf beiden Seiten "ein internes Genehmigungsverfahren durchlaufen". Konkrete Angaben zu den Inhalten machte China zunächst nicht. Auch US-Finanzminister Scott Bessent sprach von positiven Verhandlungen in Kuala Lumpur, die Vorlauf für das Treffen von US-Präsident Donald Trump und Chinas Präsident Xi Jinping am Donnerstag in Südkorea sind.

Porsche im Fokus

Am Aktienmarkt schauen die Marktteilnehmer auf die Porsche AG. Beim Sportwagenbauer zehrten die Milliardenkosten für die Verbrenner-Verlängerung den Gewinn in den ersten drei Quartalen des Jahres fast vollständig auf. Experten zogen nach den Zahlen ein durchwachsenes Fazit und sahen nicht nur Negatives. Die Aktien setzten ihre jüngste Erholungsrally mit plus 2,7 Prozent.

Stahlwerte gefragt

Für Stahlwerte wie Salzgitter, Klöckner & Co und Thyssenkrupp ging es ebenfalls deutlich nach oben wie auch für den gesamten Rohstoffsektor. Hier wirkten die positiven Signale im Zollstreit kursbeflügelnd. (mit Material von dpa-AFX).