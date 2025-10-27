China zu Wadephul-Absage: Bilaterale Beziehungen auf "richtigem Weg" voranbringen

Peking (Reuters) -China hat nach der Absage der Reise von Außenminister Johann Wadephul an die Bundesregierung appelliert, die bilateralen Beziehungen "auf dem richtigen Weg" voranzubringen. China betrachte seine Beziehungen zu Deutschland stets aus einer strategischen und langfristigen Perspektive, sagte der Sprecher des Außenministeriums, Guo Jiakun, am Montag auf einer Pressekonferenz in Peking. Wadephul hatte seine für das vergangene Wochenende geplante Reise kurzfristig verschoben. Das Auswärtige Amt in Berlin hatte dazu erklärt, die chinesische Seite habe lediglich den Termin der beiden Außenminister bestätigt, nicht aber Treffen mit weiteren hochrangigen Gesprächspartnern. Wadephul hatte aber im Reuters-Interview angekündigt, auch wirtschaftliche Belange ansprechen zu wollen wie die chinesischen Exportbeschränkungen für Seltene Erden und Chips, die deutschen Unternehmen Sorgen bereiten.

