DAX® - Aufwärtsmomentum mit Zeitverzug?

Gleich zu Beginn der vergangenen Woche kam es dank der Aufwärtskurslücke vom 20. Oktober (23.988 zu 24.027 Punkte) beim DAX® zu diversen konstruktiven Weichenstellungen. Die charttechnischen Stichworte lauten in diesem Zusammenhang: abgeschlossene Korrekturflagge, Inselumkehr und „morning star“. Gegen Ende der Woche kam mit einem sog. „Hammer“ ein weiteres „bullishes“ Kerzenmuster hinzu. Aber trotz der beschriebenen Steilvorlagen wollte im weiteren Wochenverlauf keine echte Aufwärtsdynamik aufkommen. Im Wochenbereich manifestiert sich die beschriebene Bewegungsarmut unverändert in sehr stark zusammengezogenen Bollinger Bändern. So liegen zwischen den Begrenzungen des Volatilitätsindikators inzwischen weniger 1.400 Punkte. Dabei untermauern das obere Band und das untere Pendant (akt. bei 24.617 bzw. 23.286 Punkten) ganz wichtige strategische Leitplanken. Auf Monatsbasis sticht eine Serie von Kerzen mit kleinen Körpern ins Auge. Möglicherweise bildet der DAX® gerade die fünfte Kerze in Folge nach dieser Machart aus. Mit Blick auf den nahenden Monatsultimo ist diese Batterie an Monatskerzen mit kleinen Körpern (zeitnah) eine eigene Analyse wert.

DAX® (Weekly)

Quelle: LSEG, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart DAX®

Quelle: LSEG, tradesignal²

