DAX® - Aufwärtsmomentum mit Zeitverzug?

HSBC · Uhr
Gleich zu Beginn der vergangenen Woche kam es dank der Aufwärtskurslücke vom 20. Oktober (23.988 zu 24.027 Punkte) beim DAX® zu diversen konstruktiven Weichenstellungen. Die charttechnischen Stichworte lauten in diesem Zusammenhang: abgeschlossene Korrekturflagge, Inselumkehr und „morning star“. Gegen Ende der Woche kam mit einem sog. „Hammer“ ein weiteres „bullishes“ Kerzenmuster hinzu. Aber trotz der beschriebenen Steilvorlagen wollte im weiteren Wochenverlauf keine echte Aufwärtsdynamik aufkommen. Im Wochenbereich manifestiert sich die beschriebene Bewegungsarmut unverändert in sehr stark zusammengezogenen Bollinger Bändern. So liegen zwischen den Begrenzungen des Volatilitätsindikators inzwischen weniger 1.400 Punkte. Dabei untermauern das obere Band und das untere Pendant (akt. bei 24.617 bzw. 23.286 Punkten) ganz wichtige strategische Leitplanken. Auf Monatsbasis sticht eine Serie von Kerzen mit kleinen Körpern ins Auge. Möglicherweise bildet der DAX® gerade die fünfte Kerze in Folge nach dieser Machart aus. Mit Blick auf den nahenden Monatsultimo ist diese Batterie an Monatskerzen mit kleinen Körpern (zeitnah) eine eigene Analyse wert.

DAX® (Weekly)

Chart DAX®
Quelle: LSEG, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart DAX®

Chart DAX®
Quelle: LSEG, tradesignal²



Sie möchten börsentäglich kostenlose Technische Analysen zu DAX®, ausgewählten Aktien, Währungen und Rohstoffen erhalten?


Kostenlos abonnieren



Wichtige Hinweise
Werbehinweise

2)Transaktionskosten und Ihr Depotpreis (Beispielrechnung in den Wichtigen Hinweisen) sind in der Darstellung nicht berücksichtigt und wirken sich negativ auf die Wertentwicklung der Anlage aus. Lesen Sie bitte die Wichtigen Hinweise, einschließlich der Werbehinweise.

