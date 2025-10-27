Werbung ausblenden
Dax Vorbörse 27.10.2025

Anzeichen einer Entspannung im Zollstreit: Dax startet höher

onvista · Uhr
Quelle: viewimage/Shutterstock.com

Nach Anzeichen einer Entspannung im US-chinesischen Handelsstreit zeichnet sich am Montag am deutschen Aktienmarkt ein positiver Auftakt ab. Der Broker IG taxierte den Dax gut eine Stunde Stunden vor der Xetra-Eröffnung 0,3 Prozent höher auf 24.320 Punkte. Er nähert sich damit wieder dem Rekordhoch von 24.771 Punkten vom 9. Oktober, würde aber zunächst in seiner jüngsten Spanne verbleiben, die bis nahe an die 24.400-Punkte-Marke reicht. Über dieser hatte der deutsche Leitindex letztmals vor zwei Wochen notiert.

 Neben dem Dauerthema Geopolitik steht der Dax vor einer spannenden Börsenwoche, die geprägt sein wird von Notenbank-Entscheiden und der Berichtssaison, die auf beiden Seiten des Atlantiks viel zu bieten hat. Am Montag geht es diesbezüglich aber noch ruhig los: Im Fokus steht mit dem Ifo-Geschäftsklimaindex ein deutscher Konjunkturindikator.

USA:  Deutlich im Plus

Gestützt von positiven Unternehmenszahlen und günstigen Inflationsdaten sind die US-Aktienmärkte mit Bestmarken und klaren Gewinnen ins Wochenende gegangen. Der Dow Jones Industrial erklomm ein Rekordhoch bei knapp 47.327 Punkten und schloss mit einem Plus von 1,01 Prozent bei 47.207,12 Punkten.

Auf Wochensicht resultiert daraus ein Gewinn von 2,2 Prozent. Der marktbreite S&P 500  verbuchte am Freitag ebenfalls einen Höchststand und gewann letztlich 0,79 Prozent auf 6.791,69 Zähler. Für den Nasdaq 100 ging es nach einem weiteren Bestwert am Ende um 1,04 Prozent auf 25.358,16 Punkte aufwärts. Damit verbuchte der technologielastige Index ein Wochenplus von 2,2 Prozent.

IndexPunkteVeränderung
Dow Jones47.207+ 1,01 Prozent
S&P 5006.791+ 0,79 Prozent
Nasdaq 23.204+ 1,15 Prozent

Asien: Gewinne

Hoffnungen auf eine Annäherung im US-chinesischen Handelsstreit haben den Börsen Asiens am Montag Rückenwind beschert. Beide Seiten seien zu einer vorläufigen Einigung gelangt, sagte Li Chenggang, Vize-Sekretär im chinesischen Handelsministerium, nach Gesprächen mit der US-Seite. Diese müsse nun auf beiden Seiten "ein internes Genehmigungsverfahren durchlaufen".

Konkrete Angaben zu den Inhalten machte China zunächst nicht. Der Hang Seng der chinesischen Sonderverwaltungszone Hongkong gewann rund ein Prozent und der CSI-300-Index mit den wichtigsten Aktien der Festlandsbörsen stieg um gut ein Prozent. In Japan liefert zudem weiterhin die Aussicht auf eine expansive Fiskalpolitik unter neuer Regierung Treibstoff für den Aktienmarkt. Der Nikkei 225 überwand erstmals die Marke von 50.000 Punkten und notierte zuletzt gut zwei Prozent im Plus.

IndexPunkteVeränderung
Nikkei 22550.512+ 1,97 Prozent
Hang Seng26160+ 0,98 Prozent
CSI 3004.716+ 0,93 Prozent

Anleihen:

Terminkontrakt/AnleiheKurs/RenditeVeränderung in Prozent/in Prozentpunkten
Bund Future129,30- 0,02 Prozent
10-jährige Bundesanleihen2,63+ 0,01 Prozentpunkte
10-jährige US-Anleihen4,04+ 0,04 Prozentpunkte

Devisen: 

WährungspaarKursVeränderung
Euro in Dollar1,1632- 0,14  Prozent
Dollar in Yen153,06+ 0,47 Prozent
Euro in Yen178,04+ 0,42 Prozent

Rohöl:

SortePreisVeränderung
Brent66,33 USD- 0,29  USD
WTI61,8 USD- 0,37  USD

Umstufungen von Aktien:

BARCLAYS HEBT ZIEL FÜR HANNOVER RÜCK AUF 219 (218) EUR - 'UNDERWEIGHT'

BARCLAYS SENKT ZIEL FÜR BEIERSDORF AUF 112 (113) EUR - 'OVERWEIGHT'

BERENBERG SENKT ZIEL FÜR TEAMVIEWER AUF 11 (14) EUR - 'HOLD'

CITIGROUP HEBT ZIEL FÜR DEUTSCHE BANK AUF 25 (24,40) EUR - 'SELL'

CITIGROUP SENKT ZIEL FÜR DEUTSCHE BÖRSE AUF 245 (280) EUR - 'NEUTRAL'-

JPMORGAN HEBT ZIEL FÜR SAP AUF 310 (290) EUR - 'OVERWEIGHT'  

Redaktion onvista/dpa-AFX

