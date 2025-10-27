Nach Anzeichen einer Entspannung im US-chinesischen Handelsstreit zeichnet sich am Montag am deutschen Aktienmarkt ein positiver Auftakt ab. Der Broker IG taxierte den Dax gut eine Stunde Stunden vor der Xetra-Eröffnung 0,3 Prozent höher auf 24.320 Punkte. Er nähert sich damit wieder dem Rekordhoch von 24.771 Punkten vom 9. Oktober, würde aber zunächst in seiner jüngsten Spanne verbleiben, die bis nahe an die 24.400-Punkte-Marke reicht. Über dieser hatte der deutsche Leitindex letztmals vor zwei Wochen notiert.

Neben dem Dauerthema Geopolitik steht der Dax vor einer spannenden Börsenwoche, die geprägt sein wird von Notenbank-Entscheiden und der Berichtssaison, die auf beiden Seiten des Atlantiks viel zu bieten hat. Am Montag geht es diesbezüglich aber noch ruhig los: Im Fokus steht mit dem Ifo-Geschäftsklimaindex ein deutscher Konjunkturindikator.

USA: Deutlich im Plus

Gestützt von positiven Unternehmenszahlen und günstigen Inflationsdaten sind die US-Aktienmärkte mit Bestmarken und klaren Gewinnen ins Wochenende gegangen. Der Dow Jones Industrial erklomm ein Rekordhoch bei knapp 47.327 Punkten und schloss mit einem Plus von 1,01 Prozent bei 47.207,12 Punkten.

Auf Wochensicht resultiert daraus ein Gewinn von 2,2 Prozent. Der marktbreite S&P 500 verbuchte am Freitag ebenfalls einen Höchststand und gewann letztlich 0,79 Prozent auf 6.791,69 Zähler. Für den Nasdaq 100 ging es nach einem weiteren Bestwert am Ende um 1,04 Prozent auf 25.358,16 Punkte aufwärts. Damit verbuchte der technologielastige Index ein Wochenplus von 2,2 Prozent.

Index Punkte Veränderung Dow Jones 47.207 + 1,01 Prozent &P 500 6.791 + 0,79 Prozent Nasdaq 23.204 + 1,15 Prozent

Asien: Gewinne

Hoffnungen auf eine Annäherung im US-chinesischen Handelsstreit haben den Börsen Asiens am Montag Rückenwind beschert. Beide Seiten seien zu einer vorläufigen Einigung gelangt, sagte Li Chenggang, Vize-Sekretär im chinesischen Handelsministerium, nach Gesprächen mit der US-Seite. Diese müsse nun auf beiden Seiten "ein internes Genehmigungsverfahren durchlaufen".

Konkrete Angaben zu den Inhalten machte China zunächst nicht. Der Hang Seng der chinesischen Sonderverwaltungszone Hongkong gewann rund ein Prozent und der CSI-300-Index mit den wichtigsten Aktien der Festlandsbörsen stieg um gut ein Prozent. In Japan liefert zudem weiterhin die Aussicht auf eine expansive Fiskalpolitik unter neuer Regierung Treibstoff für den Aktienmarkt. Der Nikkei 225 überwand erstmals die Marke von 50.000 Punkten und notierte zuletzt gut zwei Prozent im Plus.

Index Punkte Veränderung Nikkei 225 50.512 + 1,97 Prozent Hang Seng 26160 + 0,98 Prozent CSI 300 4.716 + 0,93 Prozent

Anleihen:

Terminkontrakt/Anleihe Kurs/Rendite Veränderung in Prozent/in Prozentpunkten Bund Future 129,30 - 0,02 Prozent 10-jährige Bundesanleihen 2,63 + 0,01 Prozentpunkte 10-jährige US-Anleihen 4,04 + 0,04 Prozentpunkte

Devisen:

Rohöl:

Sorte Preis Veränderung Brent 66,33 USD - 0,29 USD WTI 61,8 USD - 0,37 USD

Umstufungen von Aktien:

BARCLAYS HEBT ZIEL FÜR HANNOVER RÜCK AUF 219 (218) EUR - 'UNDERWEIGHT'

BARCLAYS SENKT ZIEL FÜR BEIERSDORF AUF 112 (113) EUR - 'OVERWEIGHT'

BERENBERG SENKT ZIEL FÜR TEAMVIEWER AUF 11 (14) EUR - 'HOLD'

CITIGROUP HEBT ZIEL FÜR DEUTSCHE BANK AUF 25 (24,40) EUR - 'SELL'

CITIGROUP SENKT ZIEL FÜR DEUTSCHE BÖRSE AUF 245 (280) EUR - 'NEUTRAL'-

JPMORGAN HEBT ZIEL FÜR SAP AUF 310 (290) EUR - 'OVERWEIGHT'

Redaktion onvista/dpa-AFX