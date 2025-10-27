Werbung ausblenden

Deutsche Anleihen: Zur Kasse gefallen - Umlaufrendite 2,55 Prozent

Uhr
FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Bundesanleihen haben am Montag etwas nachgegeben. Die Umlaufrendite stieg im Gegenzug von 2,54 Prozent am Freitag auf 2,55 Prozent, wie die Deutsche Bundesbank in Frankfurt mitteilte.

Unter den Bundeswertpapieren gab es 74 Verlierer mit Kursabschlägen von bis zu 0,46 Prozentpunkten. Dem standen 3 Gewinner mit Aufschlägen von bis zu 0,004 Punkten gegenüber. Die Bundesbank kaufte per saldo Anleihen im Wert von 55,6 Millionen Euro.

Der Rentenindex Rex stieg um 0,01 Prozent auf 125,54 Punkte. Diesen Index berechnet die Deutsche Börse auf Basis der Kassakurse ausgesuchter Anleihen./jkr/jsl/nas

