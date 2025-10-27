dpa-AFX Börsentag auf einen Blick: Zollhoffnung liefert Rückenwind

FRANKFURT (dpa-AFX)

DEUTSCHLAND: - GEWINNE ERWARTET - Nach Anzeichen einer Entspannung im US-chinesischen Handelsstreit zeichnet sich am Montag am deutschen Aktienmarkt ein positiver Auftakt ab. Der Broker IG taxierte den Dax gut zwei Stunden vor der Xetra-Eröffnung 0,4 Prozent höher auf 24.345 Punkte. Er nähert sich damit wieder dem Rekordhoch von 24.771 Punkten vom 9. Oktober, würde aber zunächst in seiner jüngsten Spanne verbleiben, die bis nahe an die 24.400-Punkte-Marke reicht. Über dieser hatte der deutsche Leitindex letztmals vor zwei Wochen notiert. China und die USA haben sich im Zoll- und Handelsstreit angenähert. Beide Seiten seien zu einer vorläufigen Einigung gelangt, hatte Li Chenggang, Vize-Sekretär im chinesischen Handelsministerium, am Sonntag nach Gesprächen mit der US-Seite gesagt. Diese müsse nun auf beiden Seiten "ein internes Genehmigungsverfahren durchlaufen". Konkrete Angaben zu den Inhalten machte China zunächst nicht. Auch US-Finanzminister Scott Bessent sprach von positiven Verhandlungen in Kuala Lumpur, die Vorlauf für das Treffen von US-Präsident Donald Trump und Chinas Präsident Xi Jinping am Donnerstag in Südkorea sind. Neben dem Dauerthema Geopolitik steht der Dax vor einer spannenden Börsenwoche, die geprägt sein wird von Notenbank-Entscheiden und der Berichtssaison, die auf beiden Seiten des Atlantiks viel zu bieten hat. Am Montag geht es diesbezüglich aber noch ruhig los: Im Fokus steht mit dem Ifo-Geschäftsklimaindex ein deutscher Konjunkturindikator.

USA: - DEUTLICH IM PLUS - Gestützt von positiven Unternehmenszahlen und günstigen Inflationsdaten sind die US-Aktienmärkte mit Bestmarken und klaren Gewinnen ins Wochenende gegangen. Der Dow Jones Industrial erklomm ein Rekordhoch bei knapp 47.327 Punkten und schloss mit einem Plus von 1,01 Prozent bei 47.207,12 Punkten. Auf Wochensicht resultiert daraus ein Gewinn von 2,2 Prozent. Der marktbreite S&P 500 verbuchte am Freitag ebenfalls einen Höchststand und gewann letztlich 0,79 Prozent auf 6.791,69 Zähler. Für den Nasdaq 100 ging es nach einem weiteren Bestwert am Ende um 1,04 Prozent auf 25.358,16 Punkte aufwärts. Damit verbuchte der technologielastige Index ein Wochenplus von 2,2 Prozent.

ASIEN: - GEWINNE ERWARTET - Hoffnunungen auf eine Annäherung im US-chinesischen Handelsstreit haben den Börsen Asiens am Montag Rückenwind beschert. Beide Seiten seien zu einer vorläufigen Einigung gelangt, sagte Li Chenggang, Vize-Sekretär im chinesischen Handelsministerium, nach Gesprächen mit der US-Seite. Diese müsse nun auf beiden Seiten "ein internes Genehmigungsverfahren durchlaufen". Konkrete Angaben zu den Inhalten machte China zunächst nicht. Der Hang Seng der chinesischen Sonderverwaltungszone Hongkong gewann rund ein Prozent und der CSI-300-Index mit den wichtigsten Aktien der Festlandsbörsen stieg um gut ein Prozent. In Japan liefert zudem weiterhin die Aussicht auf eine expansive Fiskalpolitik unter neuer Regierung Treibstoff für den Aktienmarkt. Der Nikkei 225 ünberwand erstmals die Marke von 50.000 Punkten und notierte zuletzt gut zwei Prozent im Plus.

