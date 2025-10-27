EQS-Adhoc: A.H.T Syngas Technology N.V.: Ablschuß einer Kapitalerhöhung im Wege einer Privatplatzierung

EQS-Ad-hoc: A.H.T Syngas Technology N.V. / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung

A.H.T Syngas Technology N.V.: Ablschuß einer Kapitalerhöhung im Wege einer Privatplatzierung



27.10.2025 / 08:08 CET/CEST

Der Vorstand der A.H.T. Syngas Technology N.V. ("A.H.T."), mit Sitz in Amsterdam, Niederlande, (ISIN NL0010872388, WKN A12AGY) teilt mit, dass die am 24. September 2025 angekündigte Kapitalerhöhung abgeschlossen worden ist. Insgesamt wurden 80.000 AHT-Aktien zum Stückpreis von EUR 4,60 platziert. Der Gesamtemissionserlös (brutto) beträgt damit EUR 368.000.

Die Kapitalerhöhung wird das Geschäft und die Handlungsmöglichkeiten der A.H.T. stärken, indem die frischen Mittel die Finanzierung aktueller Projekte eingesetzt werden.

Kontakt:

A.H.T. Syngas Technology N.V.

Investor Relations-Team

t: +49 2206 95 190 - 22

f: +49 2206 95 190 - 11

info(at) aht-syngas.com

A.H.T Syngas Technology N.V. Schimmelt 2-16 5611 ZX Eindhoven Niederlande Telefon: +49 (0)2206 / 95 190 - 0 E-Mail: ir@aht-cleantec.com Internet: www.aht-cleantec.com ISIN: NL0010872388 WKN: A12AGY

