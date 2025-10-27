Werbung ausblenden

EQS-AFR: Einhell Germany AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Quartalsberichten und Quartals-/Zwischenmitteilungen

EQS Group · Uhr
Artikel teilen:

EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: Einhell Germany AG / Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten
Einhell Germany AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Quartalsberichten und Quartals-/Zwischenmitteilungen

27.10.2025 / 16:28 CET/CEST
Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Quartalsberichten und Quartals-/Zwischenmitteilungen übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Hiermit gibt die Einhell Germany AG bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:

Berichtsart: Quartalsfinanzbericht innerhalb des 2. Halbjahres (Q3)

Sprache: Deutsch

Veröffentlichungsdatum: 11.11.2025

Ort:

https://www.einhell.com/de/investor-relations/unternehmensberichte/quartalsmitteilungen/

Sprache: Englisch

Veröffentlichungsdatum: 11.11.2025

Ort:

https://www.einhell.com/investor-relations/company-reports/quarterly-financial-announcements/

27.10.2025 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache:Deutsch
Unternehmen:Einhell Germany AG
Wiesenweg 22
94405 Landau/Isar
Deutschland
Internet:www.einhell.com
Ende der MitteilungEQS News-Service

2219304 27.10.2025 CET/CEST

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
Einhell Germany Vz

Das könnte dich auch interessieren

Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Kolumne von Stefan Riße
Wie lange hält die Aufwärtsspirale?gestern, 08:30 Uhr · Acatis
Alle Premium-News
Werbung ausblenden