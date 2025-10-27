EQS-AFR: Einhell Germany AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Quartalsberichten und Quartals-/Zwischenmitteilungen

EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: Einhell Germany AG / Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten

Hiermit gibt die Einhell Germany AG bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:

Berichtsart: Quartalsfinanzbericht innerhalb des 2. Halbjahres (Q3)

Sprache: Deutsch

Veröffentlichungsdatum: 11.11.2025

Ort:

https://www.einhell.com/de/investor-relations/unternehmensberichte/quartalsmitteilungen/

Sprache: Englisch

Veröffentlichungsdatum: 11.11.2025

Ort:

https://www.einhell.com/investor-relations/company-reports/quarterly-financial-announcements/

