EQS-CMS: Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 /

27.10.2025 / 11:48 CET/CEST

Frankfurt am Main, 27. Oktober 2025

Im Zeitraum vom 20. Oktober 2025 bis einschließlich 24. Oktober 2025 hat die Deutsche Börse AG insgesamt 46.963 Aktien im Rahmen ihres laufenden Aktienrückkaufprogramms erworben, das mit der Bekanntmachung vom 24. Februar 2025 gemäß Art. 2 Abs. 1 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052 zur Verordnung (EU) Nr. 596/2014 angekündigt wurde.

Dabei wurden jeweils Aktien wie folgt erworben:

Datum Aktien (Stück) Durchschnittskurs (EUR)

20.10.2025 9.214 223,1731

21.10.2025 10.579 224,2760

22.10.2025 10.233 224,4686

23.10.2025 9.910 224,8976

24.10.2025 7.027 228,2084

Die Gesamtzahl der im Rahmen des Aktienrückkaufprogramms seit dem 26. Februar 2025 bis einschließlich 24. Oktober 2025 gekauften Aktien beläuft sich damit auf 1.724.271 Aktien.

Der Erwerb der Aktien der Deutsche Börse AG erfolgt ausschließlich über die Börse im elektronischen Handel der Frankfurter Wertpapierbörse (Xetra) durch ein von der Deutsche Börse AG beauftragtes Kreditinstitut.

Die Deutsche Börse AG wird zudem auf ihrer Internetseite (https://www.deutsche-boerse.com/dbg-de/investor-relations/aktie-und-anleihen/aktienrueckkauf) regelmäßig über die Fortschritte des Aktienrückkaufs informieren.

Sprache: Deutsch Unternehmen: Deutsche Börse AG - 60485 Frankfurt am Main Deutschland Internet: www.deutsche-boerse.com

