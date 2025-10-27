Werbung ausblenden

EQS-CMS: Commerzbank Aktiengesellschaft: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation

EQS Group · Uhr
EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: Commerzbank Aktiengesellschaft / Stand Aktienrückkauf
Commerzbank Aktiengesellschaft: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation

27.10.2025 / 12:10 CET/CEST
Veröffentlichung einer Zulassungsfolgepflichtmitteilung übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Frankfurt am Main, den 27. Oktober 2025

Stand Aktienrückkauf

Im Zeitraum vom 20. Oktober 2025 bis einschließlich 24. Oktober 2025 hat die Commerzbank AG insgesamt 3.297.778 Aktien im Rahmen ihres laufenden Aktienrückkaufprogramms gekauft, das mit der Bekanntmachung vom 24. September 2025 gemäß Art. 5 Abs. 1 lit. a) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und Art. 2 Abs. 1 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052 angekündigt wurde.

Dabei wurden jeweils folgende Stückzahlen gekauft:

RückkauftagStück AktienDurchschnittskurs (EURO)
20.10.2025 594.67330,2687
21.10.2025 695.39830,1985
22.10.2025 703.57129,8477
23.10.2025 705.22529,7777
24.10.2025 598.91130,0545

Die Gesamtzahl der im Rahmen des Aktienrückkaufprogramms seit dem 25. September 2025 bis einschließlich 24. Oktober 2025 gekauften Aktien beläuft sich damit auf 12.840.167

Aktien.

Der Erwerb der Aktien der Commerzbank AG erfolgte im elektronischen Handel der Frankfurter Wertpapierbörse (Xetra) und den multilateralen Handelssystemen Cboe (CEUX), Turquoise (TQEX) und Aquis (AQEU) durch eine von der Commerzbank AG beauftragte Bank.

27.10.2025 CET/CEST


Sprache:Deutsch
Unternehmen:Commerzbank Aktiengesellschaft
Kaiserstraße 16
60311 Frankfurt am Main
Deutschland
Internet:www.commerzbank.de
Ende der Mitteilung

2219080 27.10.2025 CET/CEST

Commerzbank

