EQS-CMS: Commerzbank Aktiengesellschaft: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation

27.10.2025 / 12:10 CET/CEST

Frankfurt am Main, den 27. Oktober 2025

Stand Aktienrückkauf

Im Zeitraum vom 20. Oktober 2025 bis einschließlich 24. Oktober 2025 hat die Commerzbank AG insgesamt 3.297.778 Aktien im Rahmen ihres laufenden Aktienrückkaufprogramms gekauft, das mit der Bekanntmachung vom 24. September 2025 gemäß Art. 5 Abs. 1 lit. a) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und Art. 2 Abs. 1 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052 angekündigt wurde.

Dabei wurden jeweils folgende Stückzahlen gekauft:

Rückkauftag Stück Aktien Durchschnittskurs (EURO) 20.10.2025 594.673 30,2687 21.10.2025 695.398 30,1985 22.10.2025 703.571 29,8477 23.10.2025 705.225 29,7777 24.10.2025 598.911 30,0545

Die Gesamtzahl der im Rahmen des Aktienrückkaufprogramms seit dem 25. September 2025 bis einschließlich 24. Oktober 2025 gekauften Aktien beläuft sich damit auf 12.840.167

Aktien.

Der Erwerb der Aktien der Commerzbank AG erfolgte im elektronischen Handel der Frankfurter Wertpapierbörse (Xetra) und den multilateralen Handelssystemen Cboe (CEUX), Turquoise (TQEX) und Aquis (AQEU) durch eine von der Commerzbank AG beauftragte Bank.

Sprache: Deutsch Unternehmen: Commerzbank Aktiengesellschaft Kaiserstraße 16 60311 Frankfurt am Main Deutschland Internet: www.commerzbank.de

