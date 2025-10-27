EQS-CMS: Deutsche Telekom AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation

EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: Deutsche Telekom AG / Bekanntmachung gemäß Art. 5 Abs. 1 lit. b), Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 sowie Art. 2 Abs. 2 und Abs. 3 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052

Deutsche Telekom AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation



27.10.2025 / 17:26 CET/CEST

Bekanntmachung gemäß Art. 5 Abs. 1 lit. b), Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 sowie Art. 2 Abs. 2 und Abs. 3 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052

Deutsche Telekom AG, Bonn, Deutschland

ISIN: DE0005557508

Bonn, 27. Oktober 2025

Erwerb eigener Aktien – 4. Zwischenmeldung

Im Zeitraum vom 20. Oktober bis einschließlich 24. Oktober 2025 wurden insgesamt 1.520.974 Aktien im Rahmen des laufenden Aktienrückkaufprogramms der Deutschen Telekom AG erworben, das mit der Bekanntmachung vom 1. Oktober 2025 gemäß Art. 5 Abs. 1 lit. a) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und Art. 2 Abs. 1 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052 angekündigt wurde.

Datum Gesamtzahl der Aktien (Stück) Täglich gewichteter Durchschnittskurs (€) Gesamtkaufpreis ohne Erwerbskosten (€) 24.10.2025 320.017 29,2568 9.362.673 23.10.2025 314.254 29,7933 9.362.664 22.10.2025 296.426 30,0058 8.894.499 21.10.2025 295.247 30,1257 8.894.523 20.10.2025 295.030 30,1479 8.894.535 Gesamt 1.520.974 29,8551 45.408.894

Eine Aufstellung der getätigten Einzelgeschäfte innerhalb eines Tages ist auf der Unternehmenswebseite veröffentlicht:

https://www.telekom.com/de/investor-relations/details/aktienrueckkaufprogramm-2025-1085516

.

Die Gesamtzahl der im Rahmen des Aktienrückkaufprogramms seit dem 1. Oktober 2025 bis einschließlich 24. Oktober 2025 gekauften Aktien beläuft sich damit auf 5.643.065 Aktien.

Der Erwerb der Aktien der Deutschen Telekom AG erfolgte ausschließlich über die Börse im elektronischen Handel der Frankfurter Wertpapierbörse (Xetra) durch eine von der Deutschen Telekom AG beauftragten Bank.

Sprache: Deutsch Unternehmen: Deutsche Telekom AG Friedrich Ebert Allee 140 53113 Bonn Deutschland Internet: www.telekom.com

