EQS-CMS: Henkel AG & Co. KGaA: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation

EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: Henkel AG & Co. KGaA / Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und Art. 2 Abs. 2 und 3 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052 // Erwerb eigener Aktien / 24. Zwischenmeldung

Henkel AG & Co. KGaA: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation



27.10.2025 / 09:39 CET/CEST

Veröffentlichung einer Zulassungsfolgepflichtmitteilung übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Henkel AG & Co. KGaA Düsseldorf

WKN: 604840 / ISIN: DE0006048408

WKN: 604843 / ISIN: DE0006048432

Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und Art.2 Abs.2 und 3 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052

Erwerb eigener Aktien / 24. Zwischenmeldung

Im Zeitraum vom 20. Oktober 2025 bis einschließlich 24. Oktober 2025 wurden insgesamt Stück 98.213 Vorzugsaktien (ISIN DE0006048432) und Stück 40.172 Stammaktien (ISIN DE0006048408) im Rahmen des Aktienrückkaufprogramms der Henkel AG & Co. KGaA erworben, dessen Beginn mit Bekanntmachung vom 9. Mai 2025 gemäß Art. 5 Abs. 1 lit. a) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und Art. 2 Abs. 1 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052 für den 12. Mai 2025 mitgeteilt wurde.

Dabei wurden jeweils Vorzugs- bzw. Stammaktien wie folgt erworben, wobei der gewichtete Durchschnittskurs ohne Erwerbsnebenkosten mit 4 Nachkommastellen angegeben wird:

Vorzugsaktien

Rückkauftag Handelsplatz

(MIC) Aggregiertes Volumen

in Stück Volumengewichteter

Durchschnittskurs (EUR) Betrag (EUR) 20.10.2025 XETR 1.200 71,4133 85.696,00 21.10.2025 XETR 47.813 71,8008 3.433.009,72 22.10.2025 XETR 1.200 71,8687 86.242,40 23.10.2025 XETR 12.000 72,6704 872.045,18 24.10.2025 XETR 36.000 71,7846 2.584.247,34 Gesamt 98.213 71,8972 7.061.240,64

Stammaktien

Rückkauftag Handelsplatz

(MIC) Aggregiertes Volumen

in Stück Volumengewichteter

Durchschnittskurs (EUR) Betrag (EUR) 20.10.2025 XETR 2.500 65,3645 163.411,25 21.10.2025 XETR 8.543 65,7537 561.733,90 CEUX 5.000 65,7262 328.630,85 22.10.2025 XETR 2.625 65,8177 172.771,55 23.10.2025 XETR 6.023 66,3467 399.606,40 24.10.2025 XETR 8.519 65,8524 560.996,45 CEUX 5.201 65,8475 342.472,85 TQEX 931 65,8590 61.314,70 AQEU 830 65,8499 54.655,45 Gesamt 40.172 65,8567 2.645.593,40

Die Geschäfte sind auch auf der Internetseite der Henkel AG & Co. KGaA unter www.henkel.de/ir bzw. www.henkel.com/ir veröffentlicht.

Das Gesamtvolumen der bislang im Rahmen dieses Aktienrückkaufs im Zeitraum vom 12. Mai 2025 bis einschließlich 24. Oktober 2025 erworbenen Aktien beläuft sich auf Stück 8.054.931 Vorzugsaktien und Stück 2.101.049 Stammaktien.

Der Erwerb der Aktien der Henkel AG & Co. KGaA erfolgte durch eine von der Henkel AG & Co. KGaA beauftragte Bank über die Börse und/oder über ausgewählte multilaterale Handelssysteme (multilateral trading facilities – MTF).

Düsseldorf, 27. Oktober 2025

Henkel AG & Co. KGaA

Der Vorstand

27.10.2025 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch Unternehmen: Henkel AG & Co. KGaA Henkel Str. 67 40589 Düsseldorf Deutschland Internet: www.henkel.de

Ende der Mitteilung EQS News-Service

2218644 27.10.2025 CET/CEST