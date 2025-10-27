Werbung ausblenden

EQS-DD: Finexity AG: Prof. Dr. Ulf Schneider, Erwerb von 1.500 Aktien im Rahmen einer Kapitalerhöhung gegen Bareinlagen zum Ausgabebetrag von EUR 1,00 je Aktie

Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

27.10.2025 / 12:50 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name

Titel:Prof. Dr.
Vorname:Ulf
Nachname(n):Schneider

2. Grund der Meldung

a) Position / Status

Position:Aufsichtsrat

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name

Finexity AG

b) LEI

8945008OPOP1OA3OUJ12 

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung

Art:Aktie
ISIN:DE000A40ET88

b) Art des Geschäfts

Erwerb von 1.500 Aktien im Rahmen einer Kapitalerhöhung gegen Bareinlagen zum Ausgabebetrag von EUR 1,00 je Aktie

c) Preis(e) und Volumen

Preis(e)Volumen
29,50 EUR44.250,00 EUR

d) Aggregierte Informationen

PreisAggregiertes Volumen
29,50 EUR44.250,00 EUR

e) Datum des Geschäfts

24.10.2025; UTC+1

f) Ort des Geschäfts

Außerhalb eines Handelsplatzes

Sprache:Deutsch
Unternehmen:Finexity AG
Holzdamm 28-32
20099 Hamburg
Deutschland
Internet:https://finexity-group.com/
Ende der MitteilungEQS News-Service

101434 27.10.2025 CET/CEST

