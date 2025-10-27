Werbung ausblenden

EQS-DD: Finexity AG: Wenzel & Ost Keitum Immobilien GbR, Erwerb von 48 Aktien im Rahmen einer Kapitalerhöhung gegen Bareinlagen zum Ausgabebetrag von EUR 1,00 je Aktie

EQS Group · Uhr
Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

27.10.2025 / 12:56 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name
Name und Rechtsform: Wenzel & Ost Keitum Immobilien GbR

2. Grund der Meldung

a) Position / Status
Person steht in enger Beziehung zu:
Titel:
Vorname: Michael Karl-Heinz
Nachname(n): Ost
Position: Vorstand

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name
Finexity AG

b) LEI
8945008OPOP1OA3OUJ12 

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
Art: Aktie
ISIN: DE000A40ET88

b) Art des Geschäfts
Erwerb von 48 Aktien im Rahmen einer Kapitalerhöhung gegen Bareinlagen zum Ausgabebetrag von EUR 1,00 je Aktie

c) Preis(e) und Volumen
Preis(e) Volumen
29,50 EUR 1.416,00 EUR

d) Aggregierte Informationen
Preis Aggregiertes Volumen
29,50 EUR 1.416,00 EUR

e) Datum des Geschäfts
24.10.2025; UTC+1

f) Ort des Geschäfts
Außerhalb eines Handelsplatzes


27.10.2025 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: Finexity AG
Holzdamm 28-32
20099 Hamburg
Deutschland
Internet: https://finexity-group.com/

Ende der Mitteilung EQS News-Service

101436  27.10.2025 CET/CEST

