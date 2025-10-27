EQS-DD: Finexity AG: Wenzel & Ost Keitum Immobilien GbR, Erwerb von 48 Aktien im Rahmen einer Kapitalerhöhung gegen Bareinlagen zum Ausgabebetrag von EUR 1,00 je Aktie
EQS Group · Uhr
Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
27.10.2025 / 12:56 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.
1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
a) Name
2. Grund der Meldung
a) Position / Status
b) Erstmeldung
3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht
a) Name
b) LEI
4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften
a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
b) Art des Geschäfts
c) Preis(e) und Volumen
d) Aggregierte Informationen
e) Datum des Geschäfts
f) Ort des Geschäfts
a) Name
|Name und Rechtsform:
|Wenzel & Ost Keitum Immobilien GbR
2. Grund der Meldung
a) Position / Status
|Person steht in enger Beziehung zu:
|Titel:
|Vorname:
|Michael Karl-Heinz
|Nachname(n):
|Ost
|Position:
|Vorstand
b) Erstmeldung
3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht
a) Name
|Finexity AG
b) LEI
|8945008OPOP1OA3OUJ12
4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften
a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
|Art:
|Aktie
|ISIN:
|DE000A40ET88
b) Art des Geschäfts
|Erwerb von 48 Aktien im Rahmen einer Kapitalerhöhung gegen Bareinlagen zum Ausgabebetrag von EUR 1,00 je Aktie
c) Preis(e) und Volumen
|Preis(e)
|Volumen
|29,50 EUR
|1.416,00 EUR
d) Aggregierte Informationen
|Preis
|Aggregiertes Volumen
|29,50 EUR
|1.416,00 EUR
e) Datum des Geschäfts
|24.10.2025; UTC+1
f) Ort des Geschäfts
|Außerhalb eines Handelsplatzes
27.10.2025 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Finexity AG
|Holzdamm 28-32
|20099 Hamburg
|Deutschland
|Internet:
|https://finexity-group.com/
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
101436 27.10.2025 CET/CEST
Das könnte dich auch interessieren
Premium-Beiträge
Rekordhohe Bewertungen„Reduzieren Aktien bereits“: So investieren Profis bei diesen Kursen22. Okt. · onvista