EQS-News: 40. MKK - Münchner Kapitalmarkt Konferenz / Prof. Dr. Dr. h.c. Clemens Fuest (Präsident des ifo Institut) auf der 40. MKK / 1on1-Meetings bis 28. Oktober sichern / Anmeldung bis 6. November

40. MKK - Münchner Kapitalmarkt Konferenz / Prof. Dr. Dr. h.c. Clemens Fuest (Präsident des ifo Institut) auf der 40. MKK / 1on1-Meetings bis 28. Oktober sichern / Anmeldung bis 6. November
27.10.2025 / 12:00 CET/CEST
Augsburg, 27. Oktober 2025
Die 40. MKK – Münchner Kapitalmarkt Konferenz findet am 12. und 13. November 2025 im The Charles Hotel – Rocco Forte in München statt.
Wir freuen uns ganz besonders, in diesem Jahr Prof. Dr. Dr. h.c. Clemens Fuest, Präsident des renommierten ifo Instituts, als besonderen Gast auf der MKK begrüßen zu dürfen.
Prof. Fuest wird am 12. November 2025 ab 17:45 Uhr im Raum GBC I zum Thema „Wie kann die deutsche Wirtschaft zu Wachstum zurückkehren?“ sprechen.
Mit seinen fundierten wirtschaftspolitischen Analysen zählt Prof. Fuest zu den einflussreichsten Ökonomen Deutschlands. Seine Impulse versprechen spannende Perspektiven auf aktuelle wirtschaftliche Entwicklungen und Herausforderungen.
Individuelle 1on1-Meetings
Investoren und Pressevertreter können nur noch bis einschließlich 28. Oktober individuelle 1on1-Meetings mit den präsentierenden Unternehmen vereinbaren. Die Gespräche werden in der Regel am Tag des jeweiligen Hauptvortrags geplant.
Sind Sie bereits zur MKK angemeldet und wünschen Gespräche mit den neu hinzugekommenen oder weiteren Unternehmen?
Zusätzliche Gespräche können Sie gerne unter folgendem Link buchen:
->https://mkk-konferenz.de/nachmeldung-1on1s/
Anmeldung zur MKK:
Die Anmeldung zur Konferenz und zu den Zusatzveranstaltungen ist bis spätestens06. November unter www.mkk-konferenz.de möglich.
Bitte beachten Sie außerdem die aktuellen Programmänderungen:
->https://mkk-konferenz.de/programm-mkk/
Wir freuen uns auf die Teilnahme in München!
Herzliche Grüße
Jörg Grunwald
Vorstand
Kontakt für allgemeine Rückfragen:
Marita Conzelmann & Kristina Heinzelbecker
GBC AG - Eventmanagement
Tel.: +49 821 241133-44/49
Mobil: +49 176 151434-44/31
Mail: konferenz@gbc-ag.de
SAVE THE DATE 2026
41. MKK – Münchner Kapitalmarkt Konferenz am 22./23. April 2026
The Charles Hotel - Rocco Forte Hotels – München
42. MKK – Münchner Kapitalmarkt Konferenz am 11./12. November 2026
The Charles Hotel - Rocco Forte Hotels – München
Teilnehmende Unternehmen:
ABO Energy GmbH & Co. KGaA (ISIN: DE0005760029); AdCapital AG (ISIN: DE0005214506); Advanced Food AG (ISIN: –); Alzchem Group AG (ISIN: DE000A2YNT30); audius SE (ISIN: DE000A40ET13); BENO Holding AG (ISIN: DE000A11QLP3); Binect AG (ISIN: DE000A3H2135); Bio-Gate AG (ISIN: DE000BGAG981); BKS Bank AG (ISIN: AT0000624705); Casta Diva Group S.p.A. (ISIN: IT0005003782); CeoTronics AG (ISIN: DE0005407407); Circus SE (ISIN: DE000A2YN355); coinIX GmbH & Co Aktie (ISIN: DE000A2LQ1G5); CopperCorp Resources Inc. (ISIN: CA2176371078); Daldrup & Söhne AG (ISIN: DE0007830572); DATA MODUL AG (ISIN: DE0005498901); Deutsche Kosmetikwerke AG (ISIN: –); Dr. Hönle AG (ISIN: DE0005157101); dynaCERT Inc. (ISIN: CA26780A1084); ecotel communication ag (ISIN: DE0005854343); Energy S.p.A (ISIN: IT0005500712); EPH Group AG (ISIN: DE000A3L7AM8); Ernst Russ AG (ISIN: DE000A161077); Evotec SE (ISIN: DE0005664809); Fine Foods & Pharmaceuticals N.T.M. S.p.A. (ISIN: IT0005215329); FINEXITY AG (ISIN: DE000A40ET88); Franchetti S.P.A. (ISIN: IT0005508574); HAMBORNER REIT AG (ISIN: DE000A3H2333); HWK 1365 SE (ISIN: DE000A3CMG80); innoscripta SE (ISIN: DE000A40QVM8); Instone Real Estate Group SE (ISIN: DE000A2NBX80); K+S Aktiengesellschaft (ISIN: DE000KSAG888); LIMES Schlosskliniken AG (ISIN: DE000A0JDBC7); Marinomed Biotech AG (ISIN: ATMARINOMED6); Matador Secondary Private Equity AG (ISIN: CH0042797206); Mensch und Maschine Software SE (ISIN: DE0006580806); MHP Hotel AG (ISIN: DE000A3E5C24); MS Industrie AG (ISIN: DE0005855183); Nakiki SE (ISIN: DE000WNDL300); NanoRepro AG (ISIN: DE0006577109); naoo AG (ISIN: CH1323306329); Net-Digital AG (ISIN: DE000A2BPK34); Nynomic AG (ISIN: DE000A0MSN11); Planethic Group AG (ISIN: DE000A3E5ED2); Private Assets SE & Co. KGaA (ISIN: DE000A3H2234); Pyramid AG (ISIN: DE000A254W52); Rational AG (ISIN: DE0007010803); Rubean AG (ISIN: DE0005120802); SBF AG (ISIN: DE000A2AAE22); sdm SE (ISIN: DE000A3CM708); Siav S.p.A. (ISIN: IT0005504128); Siltronic AG (ISIN: DE000WAF3001); Smartbroker Holding AG (ISIN: DE000A2GS609); Somec S.p.A. (ISIN: IT0005329815); STINAG Stuttgart Invest AG (ISIN: DE0007318008); The Platform Group AG (ISIN: DE000A2QEFA1); Verve Group SE (ISIN: SE0018538068); Wolftank Group AG (ISIN: AT0000A25NJ6)
