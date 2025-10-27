EQS-News: ALBIS Leasing AG: Aufsichtsrat, Vorstand und Mitarbeitende trauern um Aufsichtsratsvorsitzenden

EQS-News: ALBIS Leasing AG / Schlagwort(e): Personalie

ALBIS Leasing AG: Aufsichtsrat, Vorstand und Mitarbeitende trauern um Aufsichtsratsvorsitzenden



27.10.2025 / 08:58 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Hamburg, 27. Oktober 2025. Mit großer Betroffenheit hat die ALBIS Leasing AG (im Folgenden „ALBIS“, ISIN: DE0006569403, WKN: 656940, www.albis-leasing.de) vom Tod ihres Aufsichtsratsvorsitzenden, Christoph F. Buchbender, erfahren. Er verstarb nach schwerer Krankheit, gleichwohl plötzlich und unerwartet. Sein Tod erfüllt Aufsichtsrat, Vorstand und Mitarbeitende mit tiefer Trauer.

Christoph F. Buchbender war seit Juni 2020 Mitglied des Aufsichtsrats der ALBIS und seit Juli 2021 Vorsitzender des Aufsichtsrats. Er hat die erfolgreiche strategische Neuausrichtung der ALBIS in den letzten Jahren voller Überzeugung unterstützt und geprägt. Auch als Aktionär zeigte er seine enge Verbundenheit mit dem Unternehmen.

„Wir nehmen nicht nur Abschied von einem besonderen Menschen, sondern auch von einem großen Freund unserer ALBIS. Christoph F. Buchbender stand uns bis zuletzt als wertvoller Ratgeber und Unterstützer zur Seite“, sagt Sascha Lerchl, Vorstand der ALBIS.

Dr. Kerstin Steidte-Schmitt, Stellvertretende Aufsichtsratsvorsitzende der ALBIS, ergänzt: „Mit seiner positiven Haltung, seiner Zuversicht und Klarheit war sein Blick stets auf das Wohl und die Weiterentwicklung der ALBIS gerichtet. Dafür sind wir ihm sehr dankbar.“

Die gesamte ALBIS Leasing Gruppe spricht der Familie von Christoph F. Buchbender ihr tief empfundenes Mitgefühl und ihre Anteilnahme aus.

Der Aufsichtsrat der ALBIS bleibt trotz des schweren Verlustes handlungs- und beschlussfähig. Dr. Kerstin Steidte-Schmitt hat in ihrer Rolle als Stellvertretende Aufsichtsratsvorsitzende interimistisch die Aufgaben des Aufsichtsratsvorsitzenden bis zu einer Neuwahl übernommen.



Für Rückfragen wenden Sie sich bitte an:

ALBIS Leasing Gruppe

Stefanie Wallis

Ifflandstraße 4

22087 Hamburg

T +49 (0) 40 808100 129

Stefanie.Wallis@albis-leasing.de

27.10.2025 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch Unternehmen: ALBIS Leasing AG Ifflandstraße 4 22087 Hamburg Deutschland Telefon: +49 (0) 40-808 100-100 Fax: +49 (0) 40-808 100-179 E-Mail: info@albis-leasing.de Internet: www.albis-leasing.de ISIN: DE0006569403 WKN: 656940 Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (General Standard), München; Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover, Stuttgart, Tradegate Exchange EQS News ID: 2218744

Die ALBIS Leasing Gruppe ist seit nahezu 40 Jahren erfolgreich am Leasingmarkt tätig. Der in Hamburg ansässige Konzern ist banken- und herstellerunabhängig und unterstützt deutschlandweit Kleinunternehmer und Mittelständler bei den Finanzierungen ihrer Geschäftsvorhaben. Für Händler und Hersteller ist ALBIS ein kompetenter und zuverlässiger Partner bei der Absatzfinanzierung. Rund 95 Mitarbeitende beraten und betreuen Unternehmen verschiedener Branchen zu Leasing, Mietkauf und E-Commerce-Lösungen. Im Laufe der Jahre hat ALBIS zu zahlreichen Neuerungen in der Leasingbranche beigetragen, u.a. mit dem ausgezeichneten ALBIS Leasing Portal zur digitalen Abwicklung von Leasinggeschäften.

Ende der Mitteilung EQS News-Service

2218744 27.10.2025 CET/CEST