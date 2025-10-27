EQS-News: Aus Schnäppchen werden Mangroven: Jackery macht Black Friday dank Kooperation mit Greenspark nachhaltig

EQS-News: Jackery / Schlagwort(e): Sonstiges/ESG

Aus Schnäppchen werden Mangroven: Jackery macht Black Friday dank Kooperation mit Greenspark nachhaltig



27.10.2025

DÜSSELDORF, Deutschland, 27. Oktober 2025 /PRNewswire/ -- Anlässlich des diesjährigen Black Fridays rückt Jackery, führender Anbieter mobiler Energieversorgung, eine besondere Kooperation mit Greenspark, eine Nachhaltigkeitsplattform für messbare Klimaschutzmaßnahmen, in den Fokus. Dank dieser Partnerschaft leistet jeder Einkauf bei Jackery einen echten Beitrag zum Umweltschutz und sorgt für neu gepflanzte Mangrovenbäume. So profitieren Jackery Kunden vom 27. Oktober bis zum 2. Dezember 2025 nicht nur von den tiefsten Preisen des Jahres, sondern tragen mit jedem Einkauf dazu bei, lokale Naturschutzprojekte zu unterstützen.

Für jeweils 100 Euro, die bei einem Kauf im offiziellen Jackery Onlineshop in diesem Zeitraum ausgegeben werden, pflanzen die von Greenspark verifizierten Aufforstungspartner EarthLungs Reforestation Projects und Veritree einen Mangrovenbaum in Kenia. Mangroven sind lebenswichtige Ökosysteme: Sie absorbieren große Mengen an CO₂, schützen Küstenregionen und schaffen eine nachhaltige Lebensgrundlage für die dort lebenden Menschen.

Pro 10.000 gepflanzte Bäume entstehen dabei rund 20 fair bezahlte Arbeitstage für die lokalen Gemeinschaften, wobei jeder Baum im Laufe seines Lebens bis zu 0,31 Tonnen CO₂ absorbiert.

Die Partnerschaft zwischen Jackery und Greenspark geht jedoch über Wiederaufforstung hinaus. Gemeinsam unterstützen sie verifizierte Klimaprojekte wie The Plastic Bank, die Plastikverschmutzung in Einkommen für Küstengemeinden verwandelt, sowie das UN-Projekt 9933– Improved Cook Stoves in Malawi, das CO₂-Emissionen reduziert und die Gesundheit der Haushalte durch saubere Energie verbessert.

„Wir freuen uns sehr über die Zusammenarbeit mit Jackery – einer Marke, die wirklich versteht, dass Wachstum und Nachhaltigkeit Hand in Hand gehen", sagt Matt Williams, COO und Mitgründer von Greenspark. „Indem Jackery bei jedem einzelnen Verkauf nachweisbare Umweltaktionen integriert, wird Black Friday nicht nur zum Fest der Angebote, sondern auch zu einer Gelegenheit für echten, transparenten und nachvollziehbaren Klimaschutz, den jeder sehen und auf den jeder stolz sein kann."

Diese Kooperation spiegelt Jackerys Mission wider, grüne Energie für alle zugänglich zu machen – und gleichzeitig aktiv im Kampf gegen den Klimawandel ein Zeichen zu setzen. Nach dem Kauf können die Kunden über das Greenspark-Dashboard sehen, wie ihr persönlicher Beitrag die Natur regeneriert und Gemeinschaften stärkt.

Mehr Informationen zur Kooperation: https://de.jackery.com/pages/jackery-our-impact-campaign

Foto: https://mma.prnewswire.com/media/2804518/Jackery_x_Greenspark.jpg

Logo: https://mma.prnewswire.com/media/2618761/Jackery_Logo.jpg

Pressekontakt: Nadine Konstanty PR KONSTANT+49 211 73063360 nadine@konstant.de

View original content:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/aus-schnappchen-werden-mangroven-jackery-macht-black-friday-dank-kooperation-mit-greenspark-nachhaltig-302594053.html

27.10.2025

