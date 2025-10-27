EQS-News: Baseus bringt die Nomos NU1 Air Spacemate 12-in-1 (MAC) Dockingstation auf den Markt, um die Produktivität bei der Verwendung mehrerer Bildschirme zu steigern

EQS-News: BASEUS TECHNOLOGY (HK) CO, LIMITED / Schlagwort(e): Produkteinführung

Baseus bringt die Nomos NU1 Air Spacemate 12-in-1 (MAC) Dockingstation auf den Markt, um die Produktivität bei der Verwendung mehrerer Bildschirme zu steigern



27.10.2025

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





SHENZHEN, China, 26. Oktober 2025 /PRNewswire/ -- Baseus, ein weltweit führender Anbieter von Unterhaltungselektronik, präsentiert die Baseus Nomos NU1 Air Spacemate 12-in-1 (MAC) Dockingstation in elegantem Space Grey, die vielseitige und leistungsstarke Lademöglichkeiten für zu Hause, im Büro oder unterwegs bietet.

Seit dem 2. Quartal ist die Spacemate-Serie die Nummer 1 unter den vertikalen Dockingstationen auf Amazon und führt die Bestseller-Rangliste in den USA, Deutschland, Italien, Spanien und den Niederlanden an. Aufbauend auf diesem Erfolg stellt Baseus nun die Mac-Version vor, die eine umfassende Kompatibilität mit macOS, Windows, Linux und Vista bietet und gleichzeitig eine hohe Leistung gewährleistet.

Betrachten Sie unterschiedliche Inhalte auf zwei externen 60-Hz-Bildschirmen: Wenn sie mit externen Bildschirmen mit macOS-Geräten verbunden sind, können viele Dockingstationen keine unterschiedlichen Inhalte auf zwei Bildschirmen anzeigen. Das Nomos Air Spacemate 12-in-1 (MAC) mit DisplayLink-Technologie unterstützt bis zu 4K-Auflösung auf einem einzigen externen Display und ermöglicht es Anwendern, verschiedene Inhalte auf zwei externe 60Hz-Bildschirme zu übertragen. So können Sie hochauflösende Bilder, Dokumente und Videos auf drei Bildschirmen betrachten, was die Produktivität und die Effizienz beim Multitasking steigert.

12-in-1-Ladeerweiterung: Es bietet Hochgeschwindigkeitsübertragungen, leistungsstarkes Aufladen und nahtlose Konnektivität mit 12 Anschlüssen, darunter 2 HDMI-Anschlüsse (bis zu 3.840 × 2.160 Pixel bei 60 Hz) und 2 DisplayPort-Anschlüsse (bis zu 3.840 × 2.160 Pixel bei 60 Hz), 2 USB-C-Datenanschlüsse (10 Gbit/s), 2 USB-A-Datenanschlüsse (5 Gbit/s) und 2 USB-A-Anschlüsse (480 Mbit/s) für ältere Geräte. Es verfügt über einen 100-W-USB-C-PD-Anschluss und einen 1-Gb-Ethernet-Anschluss und unterstützt eine Vielzahl von Geräten und professionellen Workflows. Genießen Sie nahtlose Konnektivität mit einer einzigen USB-C-Verbindung, die alle Ihre Geräte über ein einziges Kabel mit Strom versorgt und verbindet.

Das erste intelligente Energiemanagement der Branche: Es führt ein branchenweit einzigartiges intelligentes Energieverwaltungssystem ein. Die Dockingstation erkennt automatisch die Nutzung der Anschlüsse und verteilt den Strom effizient auf die Geräte, wodurch die Leistung optimiert, Energie gespart und die Produktivität gesteigert wird.

Der erste Energiesparmodus der Branche: Die Spacemate Air-Serie bietet erstmals in einer vertikalen Dockingstation eine Lösung mit nur einer Taste, um sowohl die Stromversorgung als auch die Privatsphäre zu schützen. Durch kurzes Drücken wird Ihr Bildschirm gesperrt und Ihre Daten werden geschützt, während durch 2 Sekunden langes Drücken der Energiesparmodus aktiviert wird, wodurch alle Anschlüsse außer dem PD-Ladeanschluss getrennt werden. Dadurch kann Ihr Mac sicher weiter aufgeladen werden, während der Energieverbrauch minimiert wird, sodass die Geräte vollständig aufgeladen und für den nächsten Tag bereit sind.

Schnelles Aufladen und Datenübertragung: Das Nomos Air Spacemate 12-in-1 (MAC) bietet 100 W PD-Schnellladung, um alle Ihre Geräte schnell mit Strom zu versorgen, während zwei USB-C-Anschlüsse mit 10 Gbit/s und SSD-Unterstützung die schnelle Übertragung großer Dateien ermöglichen – ideal für anspruchsvolle Aufgaben wie Videobearbeitung und 3D-Rendering.

Preis und Verfügbarkeit

Das Nomos Air Spacemate 12-in-1 (MAC) wird im Oktober offiziell auf den Markt kommen und zu einem empfohlenen Verkaufspreis von 185,99 $/149,99 € angeboten werden. Das Produkt kann zum Preis von 111,99 $ / 119,99 € erworben werden. Es wird in erster Linie aufAmazon US sowie auf Amazon DE und AliExpress erhältlich sein.

Informationen zu Baseus

Das 2011 gegründete Unternehmen Baseus wurde aus der Sorge um die Nutzer geboren. Das Unternehmen verkörpert seinen Slogan: Praktisch. Zuverlässig. Für den Nutzer. Dies zeigt das Streben nach ultimativer Praktikabilität, um die Probleme der Benutzer mit herausragendem Design und modischem Aussehen zu lösen, das auch Zuverlässigkeit, hohe Qualität und Kosteneffizienz widerspiegelt. Baseus bietet eine Vielzahl von Produkten an, daruntertragbare Ladegeräte, Tischladegeräte,Wandladegeräte,kabellose Ohrhörer undDockingstationen. 300 Millionen Nutzer haben sich für Baseus entschieden, das 6 Milliarden Dienstleistungen anbietet. Jedes Jahr liefert Baseus über 100 Millionen praktische und ästhetische Produkte und verbessert so kontinuierlich die Zufriedenheit der Nutzer. Werden Sie jetzt Teil der Baseus-Familie und erleben Sie eine neue Welt der technologischen Innovation.

