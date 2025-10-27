EQS-News: Das weltweit erste Elektroauto ohne Metalle oder Mineralien wird vorgestellt - und es funktioniert nicht

EQS-News: Sandvik / Schlagwort(e): Miscellaneous

Das weltweit erste Elektroauto ohne Metalle oder Mineralien wird vorgestellt - und es funktioniert nicht



27.10.2025 / 11:05 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Was würde geschehen, wenn Elektrofahrzeuge und Technologien für erneuerbare Energien wie Windkraftanlagen und Solarzellen plötzlich vollständig ohne Ressourcen aus dem Bergbau hergestellt werden müssten? eNimon, das erste Elektroauto, das jemals ohne Metalle oder Mineralien hergestellt wurde, liefert eine Antwort auf diese Frage.

STOCKHOLM, 27. Oktober 2025 /PRNewswire/ -- Über 90 Prozent eines durchschnittlichen Elektroautos bestehen aus Ressourcen, die aus dem Bergbau stammen. Das eNimon- oder Nomine-Auto verzichtet vollständig auf diese Materialien. Es ist vollständig transparent, verfügt über keine der Eigenschaften, die ein Auto zu einem Auto machen, und es kann sich keinen Zentimeter bewegen. Einfach ausgedrückt, zeigt es eine Zukunft ohne Zugang zu abgebauten Metallen und Mineralien.

„Ohne Bergbau gäbe es keine Elektrofahrzeuge, keine Windkraftanlagen und keine Solarzellen", erklärt Mats Eriksson, President des Geschäftsbereichs Mining bei Sandvik. „Nachhaltiger Bergbau ist das Rückgrat der grünen Wende und von grundlegender Bedeutung für die Erreichung globaler Nachhaltigkeitsziele."

Die Welt steht bei ihren Bemühungen um Nachhaltigkeit vor einer entscheidenden Herausforderung: Die derzeitige Fördermenge kann die schnell steigende Nachfrage nach Mineralien, die für saubere Energietechnologien unerlässlich sind, nicht decken. Elektrofahrzeuge, Windkraftanlagen und Solarzellen sind alle auf wichtige Rohstoffe wie Lithium, Kupfer und Nickel angewiesen, jedoch bleibt das Angebot dieser Ressourcen gefährlich hinter der Nachfrage zurück.

Zum Beispiel:

Ein Elektrofahrzeug benötigt sechsmal mehr Mineralien als ein konventionelles Fahrzeug.

Eine Onshore-Windkraftanlage benötigt neunmal mehr Bodenschätze als eine gasbefeuerte Anlage.

Um die Netto-Null-Ziele bis 2050 zu erreichen, müsste die Produktion von Lithium, Nickel und Kobalt im Vergleich zu den heutigen Mengen um das Fünffache gesteigert werden.

Ohne eine Ausweitung nachhaltiger Bergbaupraktiken drohen Materialengpässe nicht nur die Klimaziele zu gefährden, sondern auch die weltweiten Bemühungen um Elektrifizierung und Dekarbonisierung.

Sandvik befasst sich mit diesem dringenden Thema, indem es die wesentliche Rolle des nachhaltigen Bergbaus bei der Entwicklung von Technologien hervorhebt, die das moderne Leben prägen und die Elektrifizierung der Welt vorantreiben. Die Installation „eNimon – The nomine car", die derzeit im Nationalmuseum für Wissenschaft und Technik in Stockholm, Schweden, zu sehen ist, bietet eine zum Nachdenken anregende Visualisierung dessen, was passieren würde, wenn diese kritischen Materialien nicht mehr verfügbar wären.

„eNimon symbolisiert, was auf dem Spiel steht, wenn die Welt die wesentlichen Beiträge des Bergbaus zur nachhaltigen Entwicklung nicht anerkennt und ausbaut. Diese Installation hinterfragt die Wahrnehmung des Bergbaus – nicht als schmutzige, veraltete Industrie, sondern als hochtechnologischer, innovativer und unverzichtbarer Wegbereiter für die grünen Technologien, die unsere Zukunft gestalten", schließt Mats Eriksson.

Weitere Informationen über eNimon und darüber, wie Sandvik Innovationen im Bergbau vorantreibt, finden Sie unter home.sandvik/nominecar

Sandvik Group

Sandvik ist ein weltweit tätiger Hightech-Konzern, der Lösungen zur Steigerung der Produktivität, Rentabilität und Nachhaltigkeit für die Fertigungs-, Bergbau- und Infrastrukturindustrie anbietet. Wir sind führend im Bereich der Digitalisierung und konzentrieren uns auf die Optimierung der Prozesse unserer Kunden. Unser weltweit führendes Angebot umfasst Ausrüstung, Werkzeuge, Dienstleistungen und digitale Lösungen für die Bereiche Bearbeitung, Bergbau, Gesteinsabbau und Gesteinsverarbeitung. Im Jahr 2024 beschäftigte die Group rund 41.000 Mitarbeiter und erzielte in mehr als 150 Ländern einen Umsatz von etwa 123 Milliarden SEK.

Video - https://mma.prnewswire.com/media/2804945/eNimon.mp4

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2804848/Sandviks_new_installation.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2804849/Sandvik_engineer_walks_around.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2804847/Sandvik_Logo.jpg

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/das-weltweit-erste-elektroauto-ohne-metalle-oder-mineralien-wird-vorgestellt--und-es-funktioniert-nicht-302594537.html