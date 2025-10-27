EQS-News: HIVE Digital übertrifft 22 EH/s und beschleunigt Umstellung von Tier-1 auf Tier-3 Rechenzentren für die Erweiterung der KI-Cloud in Schweden

EQS-News: HIVE Digital Technologies Ltd. / Schlagwort(e): Expansion/Strategische Unternehmensentscheidung

HIVE Digital Technologies übertrifft 22 EH/s und beschleunigt die Umstellung von Tier-1 auf Tier-3 Rechenzentren für die Erweiterung der KI-Cloud in Schweden

Diese Pressemitteilung ist eine „ausgewiesene Pressemitteilung" im Sinne des geänderten und neu gefassten Prospektnachtrags der Gesellschaft vom 14. Mai 2025 zur Kurzform des Emissionsprospekts vom 11. September 2024.

San Antonio, Texas--(Newsfile Corp. - 27. Oktober 2025) - HIVE Digital Technologies Ltd. (TSXV: HIVE) (NASDAQ: HIVE) (FSE: YO0) (das „Unternehmen“ oder „HIVE“), ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich nachhaltiger digitaler Infrastruktur, freut sich, bekannt zu geben, dass das Unternehmen 22 Exahash pro Sekunde („EH/s“) überschritten hat – was einem Wachstum von 267 % seit Jahresbeginn entspricht – und gleichzeitig die Umwandlung von Tier-1-Rechenzentren in Tier-3-Hochleistungsrechenzentren („HPC“) vorantreibt, um seine KI-Cloud-Präsenz in Schweden auszubauen.

HIVE erreicht wichtigen Meilenstein im Bitcoin-Mining

Der Meilenstein von 22 EH/s spiegelt die erfolgreiche Erweiterung der wasserkraftbetriebenen Anlage in Valenzuela in Paraguay wider, dem dritten 100-Megawatt-Green-Campus des Unternehmens in diesem Land. Der Standort bezieht erneuerbare Energie aus dem Itaipu-Staudamm, einer der größten Wasserkraftanlagen der Welt.

Die aktuelle Produktion hat 9,5 Bitcoin pro Tag erreicht, mit einer Flotteneffizienz von etwa 17,8 Joule pro Terahash („J/TH“) und einer Mining-Marge* von 55 % nach Stromkosten bei einem Hashpreis von 47 Dollar, was die operative Effizienz von HIVE in mehreren Ländern und neun Zeitzonen demonstriert.

Mit der Inbetriebnahme weiterer ASIC-Miner erwartet HIVE bis zum American Thanksgiving 2025 (27. November 2025) eine Leistung von 25 EH/s und strebt eine Flotteneffizienz von 17,5 J/TH an. Das Management berichtet, dass der Anstieg der EH/s für die Umsatz- und Cashflow-Steigerung von Bedeutung ist, und weist darauf hin, dass Unternehmen im Bereich der digitalen Infrastruktur in der Regel mit einem Vielfachen ihres Umsatzes und Cashflows bewertet werden.

Beschleunigung der KI-Cloud-Expansion in Schweden

HIVE erweitert seine europäischen KI-Cloud-Aktivitäten, indem es ein bestehendes Tier-1-Rechenzentrum in Boden, Schweden, in eine flüssigkeitsgekühlte Tier-3-HPC-Anlage umwandelt – eine Strategie, die einen schnelleren Weg zum Cashflow ermöglicht, in der Regel 9 Monate gegenüber 3 Jahren bei einem Neubau.

Die technischen Planungen und Entwürfe sind abgeschlossen, der Baubeginn ist für dieses Quartal vorgesehen. Die modernisierte Anlage wird eine robuste kritische Last liefern und 2.000 NVIDIA-GPUs für AI- und GPU-Cloud-Workloads auf Unternehmensniveau in der gesamten Europäischen Union unterstützen.

Diese Expansion baut auf den KI-Aktivitäten von HIVE in der Stockholmer Innenstadt auf, die seit zwei Jahren bestehen, und frühe Unternehmenskunden bedienen sowie die Nachfrage nach umweltfreundlichen Rechenleistungen mit geringer Latenz in Nordeuropa bestätigt haben.

Zusammen mit dem BUZZ-Rechenzentrum in Toronto, das 2026 weitere 2.000 GPUs beherbergen wird, und dem geplanten Wachstum in New Brunswick hat HIVE an drei strategischen Standorten Strom und Grundstücke für HPC-Betriebe der nächsten Generation mit erneuerbarer Energie gesichert.

Durch seine Kolokation-Partnerschaft mit Bell Canada kann der BUZZ-Bereich von HIVE schnell eine KI-Cloud-GPU-Infrastruktur bereitstellen, die eine flexible Skalierung ermöglicht, um den Anforderungen von Unternehmen gerecht zu werden. HIVE geht davon aus, dass es bis 2026 weltweit etwa 6.000 GPUs betreiben wird, die sowohl für KI-Trainings- als auch für Inferenz-Workloads eingesetzt werden.

Kommentar der Geschäftsleitung

Frank Holmes, Mitbegründer und Executive Chairman, erklärte: „Das Überschreiten der 22-EH/s-Marke ist ein weiterer wichtiger Meilenstein für HIVE, da wir eine der weltweit effizientesten und nachhaltigsten Bitcoin-Mining-Flotten aufbauen. Gleichzeitig beschleunigt unsere KI-Strategie die Umwandlung von Tier-1-Rechenzentren in Tier-3-HPC-Einrichtungen und positioniert HIVE als ein zweigleisiges Hochleistungsunternehmen, das eine Brücke zwischen Blockchain und dem KI-Superzyklus schlägt.“

Holmes fuhr fort: „Es ist mittlerweile allgemein anerkannt, dass Bitcoin-Miner die ursprünglichen Erbauer von Tier-1-Netzwerken für digitale Infrastruktur waren – sie entwickelten Umspannwerke, Glasfaserverbindungen und Energieoptimierungssysteme, die den Grundstein für die heutigen hyperskalierten KI-Rechenzentren legten. Dieses Modell wird nun weltweit repliziert, unter anderem in West-Texas, wo Projekte wie Stargate, ein 500 Milliarden US-Dollar teurer HPC-Campus, die Pionierarbeit der frühen Bitcoin-Mining-Unternehmen widerspiegeln, die gestrandete oder überschüssige erneuerbare Energie nutzten.“

Aydin Kilic, President und CEO, fügte hinzu: „Durch die Umnutzung bestehender Infrastruktur kann HIVE viel schneller Cashflow generieren als mit Greenfield-Projekten. Unsere operative Stärke ermöglicht es uns, sowohl das Bitcoin-Mining als auch die KI-Cloud-Dienste parallel auszubauen, die alle mit erneuerbarer Energie betrieben werden.“

Johanna Thornblad, Country President für Schweden, kommentierte: „Die Erweiterung in Boden stärkt die Führungsposition Schwedens im Bereich der nachhaltigen digitalen Infrastruktur. Aufbauend auf unserer zweijährigen KI-Erfahrung in Stockholm wird dieses Umrüstungsprojekt dem EU-Markt schneller und effizienter als herkömmliche Rechenzentren KI-Kapazitäten auf Unternehmensniveau liefern.“

Ausblick und Finanzierung

Die gesamte Hardware für die Expansion von HIVE in Paraguay ist vollständig finanziert und geliefert und wird durch Strom aus Wasserkraft mit festen Tarifen unterstützt, was eine vorhersehbare, skalierbare Wirtschaftlichkeit gewährleistet. Das Unternehmen modelliert weiterhin ein robustes Potenzial für wiederkehrende Jahresumsätze (ARR) sowohl aus der Bitcoin-Produktion als auch aus KI-Cloud-Verträgen, in Übereinstimmung mit den Non-GAAP-Industriestandards.

HIVE strebt bis Ende 2025 eine Leistung von 25 EH/s und im Jahr 2026 eine Leistung von 35 EH/s an, während der HPC-Bereich im gleichen Zeitraum um das Fünffache erweitert werden soll.

* Wie hier verwendet, wird die „Mining-Marge“ berechnet, indem der Mining-Gewinn (Einnahmen aus Mining-Aktivitäten abzüglich der mit diesen Aktivitäten verbundenen Stromkosten) durch die Gesamteinnahmen aus Mining-Aktivitäten dividiert und als Prozentsatz ausgedrückt wird. Im Mining sind die Stromkosten der größte Kostenfaktor. In dieser Schätzung gehen wir zu Informationszwecken von durchschnittlich 5 Cent pro Kilowattstunde aus. „ARR“ist eine Kennzahl, die nur die Einnahmen und nicht die Rentabilität angibt. Der ARR wird hier als Wachstumsindikator angegeben. Diese nicht GAAP-konformen Kennzahlen sollten in Verbindung mit den gemäß GAAP in den Quartals- und Jahresabschlüssen von HIVE dargestellten Kennzahlen zur Ertragslage und Liquidität gelesen werden und sind nicht als Alternative oder Ersatz für diese zu betrachten. Alle Finanzprognosen spiegeln die aktuelle Marktstimmung und die öffentlichen Angaben zum August 2025 wider; die tatsächlichen Ergebnisse können davon abweichen. Anleger sollten ihre eigene Due Diligence durchführen.

Über HIVE Digital Technologies Ltd.

HIVE Digital Technologies Ltd. wurde 2017 gegründet und ist das erste börsennotierte Unternehmen, das digitale Vermögenswerte ausschließlich mit grüner Energie erzeugt. Heute baut und betreibt HIVE Blockchain- und KI-Rechenzentren der nächsten Generation in Kanada, Schweden und Paraguay und bedient sowohl Bitcoin-Kunden als auch Kunden aus dem Bereich des Hochleistungsrechnen (High Performance Computing, HPC. Die zweigleisige Hochleistungsinfrastruktur von HIVE, die durch Bitcoin-Mining und NVIDIA GPU-beschleunigtes KI-Computing angetrieben wird, liefert skalierbare, umweltfreundliche Lösungen für die digitale Wirtschaft.

Weder die TSX Venture Exchange noch ihr Regulierungsdienstleister (gemäß der Definition dieses Begriffs in den Richtlinien der TSX Venture Exchange) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Pressemitteilung.

Vorausschauende Informationen

Mit Ausnahme der historischen Fakten enthält diese Pressemitteilung „zukunftsgerichtete Informationen“ im Sinne der geltenden kanadischen und US-amerikanischen Wertpapiergesetze und -vorschriften, die auf Erwartungen, Schätzungen und Prognosen zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung basieren. „Zukunftsgerichtete Informationen“ in dieser Pressemitteilung umfassen unter anderem: die Leistung der laufenden Betriebe des Unternehmens, den Bau derPhase-3-Anlage des Unternehmens in Valenzuela, Paraguay, und deren potenzielle Spezifikationen und Leistung nach Fertigstellung, der Zeitpunkt ihrer Inbetriebnahme; die geschäftlichen Ziele und Vorgaben des Unternehmens; den Erwerb, den Einsatz und die Optimierung der Mining-Geräte und -ausrüstung; die fortgesetzte Rentabilität der bestehenden Bitcoin-Mining-Aktivitäten; den Erhalt behördlicher Genehmigungen; sowie andere zukunftsgerichtete Informationen über die Absichten, Pläne und zukünftigen Maßnahmen der Parteien der hierin beschriebenen Transaktionen und die damit verbundenen Bedingungen.

Zu den Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in solchen zukunftsgerichteten Informationen beschriebenen Ergebnissen abweichen, gehören unter anderem: die Unfähigkeit, den Bau des erworbenen Projekts in Paraguay wirtschaftlich und rechtzeitig abzuschließen und die gewünschte Betriebsleistung zu erzielen; die fortgesetzte Unterstützung und Zusammenarbeit der lokalen Behörden und der Regierung von Paraguay; die Volatilität des Marktes für digitale Währungen; die Fähigkeit des Unternehmens, digitale Währungen erfolgreich zu produzieren; die Möglichkeit, dass das Unternehmen seinen aktuellen Bestand an digitalen Währungen nicht wie erforderlich oder überhaupt nicht gewinnbringend liquidieren kann; ein erheblicher Rückgang der Preise für digitale Währungen könnte sich erheblich negativ auf die Geschäftstätigkeit des Unternehmens auswirken; das regulatorische Umfeld für Kryptowährungen in Kanada, den Vereinigten Staaten und den Ländern, in denen sich unsere Mining-Anlagen befinden; die wirtschaftliche Abhängigkeit von regulierten Nutzungsbedingungen und Stromtarifen; der spekulative und wettbewerbsintensive Charakter des Technologiesektors; die Abhängigkeit vom anhaltenden Wachstum der Blockchain- und Kryptowährungsnutzung; Rechtsstreitigkeiten und andere Gerichtsverfahren und Herausforderungen; staatliche Vorschriften; das globale Wirtschaftsklima; Verwässerung; zukünftiger Kapitalbedarf und Unsicherheit hinsichtlich zusätzlicher Finanzierungen, einschließlich der Fähigkeit des Unternehmens, das ATM-Programm des Unternehmens zu nutzen, und der Preise, zu denen das Unternehmen Stammaktien im Rahmen des ATM-Programms verkaufen kann, sowie die Kapitalmarktbedingungen im Allgemeinen; Risiken im Zusammenhang mit der Strategie zur Aufrechterhaltung und Erhöhung der Bitcoin-Bestände und den Auswirkungen sinkender Bitcoin-Preise auf das Betriebskapital; der Wettbewerb in der Branche; Wechselkursrisiken; die Notwendigkeit für das Unternehmen, sein geplantes Wachstum und seine Expansion zu steuern; die Notwendigkeit kontinuierlicher technologischer Veränderungen; die Fähigkeit, zuverlässige und wirtschaftliche Energiequellen für den Betrieb seiner Kryptowährungs-Mining-Anlagen aufrechtzuerhalten; die Auswirkungen von Energiebeschränkungen oder regulatorischen Änderungen in den Energieversorgungsstrukturen in den Ländern, in denen das Unternehmen tätig ist; der Schutz von Eigentumsrechten; die Auswirkungen staatlicher Regulierung und Compliance auf das Unternehmen und die Branche; Netzwerksicherheitsrisiken; die Fähigkeit des Unternehmens, ordnungsgemäß funktionierende Systeme aufrechtzuerhalten; die Abhängigkeit von Schlüsselpersonal; die Verschlechterung der globalen Wirtschafts- und Finanzmärkte, die den Zugang zu Kapital erschwert oder die Kapitalkosten erhöht; die Verwässerung der Aktien durch das ATM-Programm und andere Aktienemissionen; der Bau und Betrieb von Anlagen möglicherweise nicht wie derzeit geplant oder überhaupt nicht erfolgt; die Expansion möglicherweise nicht wie derzeit erwartet oder überhaupt nicht erfolgt; der Markt für digitale Währungen; die Fähigkeit, digitale Währungen erfolgreich zu produzieren; die Einnahmen steigen möglicherweise nicht wie derzeit erwartet oder gar nicht; es ist möglicherweise nicht möglich, den aktuellen Bestand an digitalen Währungen gewinnbringend zu veräußern oder überhaupt zu veräußern; ein Rückgang der Preise für digitale Währungen kann erhebliche negative Auswirkungen auf den Geschäftsbetrieb haben; eine Zunahme der Netzwerkschwierigkeiten kann erhebliche negative Auswirkungen auf den Geschäftsbetrieb haben; die Volatilität der Preise für digitale Währungen; das erwartete Wachstum und die Nachhaltigkeit der Stromversorgung für den Abbau von Kryptowährungen in den jeweiligen Rechtsordnungen; die Unfähigkeit, zuverlässige und wirtschaftliche Stromquellen für den Betrieb der Kryptowährungs-Mining-Anlagen des Unternehmens aufrechtzuerhalten; die Risiken eines Anstiegs der Stromkosten des Unternehmens, der Kosten für Erdgas, Wechselkursschwankungen, Energiebeschränkungen oder regulatorische Änderungen in den Energieversorgungsregimen in den Rechtsordnungen, in denen das Unternehmen tätig ist, und die nachteiligen Auswirkungen auf die Rentabilität des Unternehmens; die Fähigkeit, aktuelle und zukünftige Finanzierungen abzuschließen, sowie alle Vorschriften oder Gesetze, die das Unternehmen an der Ausübung seiner Geschäftstätigkeit hindern könnten; die historischen Preise digitaler Währungen und die Fähigkeit, digitale Währungen zu einem Preis zu produzieren, der den historischen Preisen entspricht; die Unfähigkeit, die Auswirkungen von Pandemien auf die Geschäftstätigkeit des Unternehmens vorherzusagen und ihnen entgegenzuwirken, einschließlich, aber nicht beschränkt auf die Auswirkungen von Pandemien auf den Preis digitaler Währungen, die Kapitalmarktbedingungen, Beschränkungen der Arbeitskräfte und des internationalen Reiseverkehrs sowie der Lieferketten; sowie die Einführung oder Ausweitung von Vorschriften oder Gesetzen, die das Unternehmen an der Ausübung seiner Geschäftstätigkeit hindern oder diese verteuern; und sonstige damit verbundene Risiken, die in den Offenlegungsdokumenten des Unternehmens unter den folgenden Links ausführlicher beschrieben sind: www.sec.gov/EDGARund www.sedarplus.ca.

Die zukunftsgerichteten Informationen in dieser Pressemitteilung spiegeln die aktuellen Erwartungen, Annahmen und/oder Überzeugungen des Unternehmens wider, die auf den dem Unternehmen derzeit zur Verfügung stehenden Informationen basieren. Im Zusammenhang mit den in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen hat das Unternehmen Annahmen über die Zielsetzungen, Ziele oder Zukunftspläne des Unternehmens, den Zeitplan dafür und damit zusammenhängende Angelegenheiten getroffen. Das Unternehmen ist auch davon ausgegangen, dass keine wesentlichen Ereignisse außerhalb des normalen Geschäftsverlaufs des Unternehmens eintreten. Obwohl das Unternehmen davon ausgeht, dass die Annahmen, die den zukunftsgerichteten Informationen zugrunde liegen, vernünftig sind, sind zukunftsgerichtete Informationen keine Garantie für zukünftige Leistungen, und dementsprechend sollte man sich aufgrund der ihnen innewohnenden Ungewissheit nicht auf solche Informationen verlassen. Das Unternehmen lehnt jede Absicht oder Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren oder zu überarbeiten, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist.

Dies ist eine Übersetzung der ursprünglichen englischen Pressemitteilung. Nur die ursprüngliche englische Pressemitteilung ist verbindlich. Eine Haftung für die Richtigkeit der Übersetzung wird ausgeschlossen.

