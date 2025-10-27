EQS-News: ROHM entwickelt bahnbrechende Schottky-Barrierendiode mit niedrigem VF und niedrigem IR für fortschrittlichen Bildsensorschutz

EQS-News: ROHM Co., Ltd. / Schlagwort(e): Produkteinführung

KYOTO, Japan, 27. Oktober 2025 /PRNewswire/ -- ROHM Co., Ltd. hat eine innovative Schottky-Barrierendiode (SBD) entwickelt, die den herkömmlichen Kompromiss zwischen VF und IR überwindet. Auf diese Weise bietet sie einen hochzuverlässigen Schutz für eine Vielzahl von Anwendungen mit hochauflösenden Bildsensoren, darunter ADAS-Kameras.

Kennzahlen: Produktmerkmale: https://cdn.kyodonewsprwire.jp/prwfile/release/M106254/202510147042/_prw_PI1fl_7Y2b31Lo.jpg

Moderne ADAS-Kameras und ähnliche Systeme erfordern eine höhere Pixelanzahl, um den Anforderungen an eine höhere Präzision gerecht zu werden. Dies hat zu einer wachsenden Besorgnis geführt – dem Risiko von Schäden durch photovoltaische Spannung, die bei Lichteinwirkung im ausgeschalteten Zustand entsteht. Während SBDs mit niedrigem VF wirksame Gegenmaßnahmen sind, ist auch ein niedriger IR während des Betriebs unerlässlich, um ein thermisches Durchgehen zu verhindern. Die gleichzeitige Erreichung eines niedrigen VF und eines niedrigen IR war jedoch lange Zeit eine technische Herausforderung.

Die RBE01VYM6AFH basiert auf einem neuartigen Konzept: Sie nutzt die niedrigen VF-Eigenschaften von Gleichrichter-SBDs zu Schutzzwecken. Durch die Verwendung einer proprietären Architektur hat ROHM einen niedrigen IR erreicht, der mit Designs mit niedrigem VF normalerweise nur schwer zu realisieren ist. Selbst unter rauen Umgebungsbedingungen erfüllt das Gerät die Marktanforderungen mit einem VF von weniger als 300 mV (bei IF = 7,5 mA, selbst bei Ta = -40 °C) und einem IR von weniger als 20 mA (bei VR = 3 V, selbst bei Ta = 125 °C). Diese außergewöhnlichen Eigenschaften verhindern nicht nur Schäden an der Schaltung durch hohe photovoltaische Spannungen, die beim Ausschalten entstehen, sondern reduzieren auch das Risiko von thermischem Durchgehen und Fehlfunktionen während des Betriebs erheblich.

Kennzahlen: Leistungsvergleich: https://cdn.kyodonewsprwire.jp/prwfile/release/M106254/202510147042/_prw_PI2fl_48d08411.jpg

Die Diode ist in einem kompakten SOD-323HE-Gehäuse untergebracht (2,5 mm x 1,4 mm / 0,098 Zoll x 0,055 Zoll), das sowohl Platzersparnis als auch hervorragende Montageeigenschaften bietet. Die RBE01VYM6AFH ist außerdem nach AEC-Q101 qualifiziert und eignet sich somit als Schutzvorrichtung für Automobilelektronik der nächsten Generation, die eine hohe Zuverlässigkeit und Langzeitstabilität erfordert.

Kennzahlen: Wichtigste Produktmerkmale: https://cdn.kyodonewsprwire.jp/prwfile/release/M106254/202510147042/_prw_PI3fl_MO96x6p6.jpg

Pressemitteilung: https://www.rohm.com/news-detail?news-title=2025-10-23_news_sbd&defaultGroupId=false

RBE01VYM6AFH: https://www.rohm.com/products/diodes/schottky-barrier-diodes/ultra-low-vf/rbe01vym6afh-product

Anwendungsbeispiele:

Mit Bildsensoren ausgestattete Geräte wie ADAS-Kameras, intelligente Gegensprechanlagen, Überwachungskameras, IoT-Geräte für den Heimgebrauch usw.

Informationen zum Online-Verkauf:

Verkaufsstart: Jetzt

Musterpreis: 1,0 USD/Stück (ohne MwSt)

Online-Händler: DigiKey, Mouser, Farnell, usw.

Informationen zu ROHM: https://kyodonewsprwire.jp/attach/202510147042-O1-MQWVeZRx.pdf

Logo: https://cdn.kyodonewsprwire.jp/prwfile/release/M106254/202510147042/_prw_PI4fl_1O1E0ge1.jpg

Offizielle Website: https://www.rohm.com/

View original content:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/rohm-entwickelt-bahnbrechende-schottky-barrierendiode-mit-niedrigem-vf-und-niedrigem-ir-fur-fortschrittlichen-bildsensorschutz-302594933.html

