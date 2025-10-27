EQS-News: The Payments Group Holding – Update zum Closing der Akquisition der The Payments Group

EQS-News: The Payments Group Holding GmbH & Co. KGaA / Schlagwort(e): Fusionen & Übernahmen

The Payments Group Holding – Update zum Closing der Akquisition der The Payments Group



27.10.2025 / 10:17 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





+++ Pressemitteilung +++

The Payments Group Holding –

Update zum Closing der Akquisition der The Payments Group

Frankfurt am Main, 27. Oktober 2025 – Die The Payments Group Holding (PGH), eine 2012 gegründete und im August 2024 umfirmierte Holdinggesellschaft mit Sitz in Frankfurt am Main, erzielt weitere Fortschritte in Richtung des noch ausstehenden Closings ihrer Akquisition der unter der Bezeichnung The Payments Group (TPG) operierenden PayTech-Unternehmen. Das Management der TPG und der PGH hat sich zu einer mehrtägigen Veranstaltung auf Malta zusammengefunden. Am Sitz der TWBS Ltd. und der Calida Financial Ltd. wurde unter anderem intensiv an der gemeinsamen strategischen Ausrichtung gearbeitet und die Grundlagen für bereits angebahnte, konkrete Gespräche mit interessierten, finanzstarken Kapitalgebern gelegt. Die Gespräche werden diese Woche aufgenommen. TPG, ihre Gesellschafter und die PGH streben ein rasches Closing an.

Ziel der entstehenden PayTech-Gruppe ist es, die Vision der „Open-Banking“-Szene zu verwirklichen und Endkunden bereits in 2026 nahtlos und in Echtzeit länder- und währungsübergreifende Zahlungen an Millionen Verkaufsstellen überall in der Welt zu ermöglichen, und dabei an jeder Stelle im Zahlungsprozess auch Kryptowährungen einschließlich Stablecoins verarbeiten zu können, und zwar „any coin on any chain“. Technisch wäre die TPG dazu mit ihren Kooperationspartnern schon heute in der Lage, wie das Team auf der Veranstaltung in Malta eindrucksvoll demonstriert hat – eine Echtzeit-Zahlung mit Monerium-EUR-Stablecoins bei einem Online-Shop in Vietnam in Landeswährung in wenigen Schritten am Mobiltelefon.

Mit diesem Vorhaben adressiert sie den weltweiten Megatrend zur Verwendung von Stablecoins als effizientes, wertstabiles Echtzeit-Zahlungs-, Wertaufbewahrungs- und Wertübertragungsmittel. Die PGH hat parallel ihre Ende August begonnene Machbarkeitsstudie zur Emission eines eigenen Stablecoins vorangetrieben und wartet nun zunächst ab, wann die Implementierung von Kryptowährungen samt Stablecoins in die Zahlungsprozesse der TPG stattfinden kann. Stablecoins verbinden die Wertstabilität von Leitwährungen wie US Dollar und Euro mit den vielen Vorteilen digitaler Assets wie Kryptowährungen, verzeichnen derzeit weltweit hohe Nachfrage und rapides Wachstum und sind in aller Munde.

Über The Payments Group Holding

Die The Payments Group Holding (PGH) ist eine 2012 gegründete und im August 2024 umfirmierte Holdinggesellschaft und ein Venture Capital-Anbieter mit Sitz in Frankfurt am Main.

Im August 2024 hat die PGH einen Kaufvertrag über den Erwerb von vier PayTech-Unternehmen unterzeichnet, dessen Closing nach dem Eintreten bestimmter aufschiebender Bedingungen im Sommer 2025 erwartet wird. Nach Vollzug der Transaktion wird die PGH eine Gruppe aus vier operativen PayTech-Unternehmen bilden:

Funanga AG, Campamocha Ltd. mit ihren 100%igen Tochtergesellschaften TBWS Ltd. und Calida Financial Ltd. sowie Surfer Rosa Ltd. bilden eine wachstumsstarke, vertikal integrierte eMoney-PayTech-Unternehmensgruppe – The Payments Group (TPG). TPG bietet eigene geschlossene und offene (Marken- und White-Label-)Prepaid-Zahlungsdienste für Hunderte von Online-Händlern weltweit an. Die Synergie zwischen diesen Unternehmen positioniert die TPG als künftigen Marktführer in den Bereichen Embedded Financial Products und Prepaidlösungen. Die Calida Financial Ltd. ist das regulierte Unternehmen innerhalb der TPG, nachdem sie im August 2024 eine E-Geld-Lizenz von der maltesischen Finanzaufsicht (MFSA) erhalten hat. Diese Lizenz erlaubt es Calida Financial Ltd. innovative E-Geld-Dienstleistungen und -Produkte in ganz Europa anzubieten.

TPG beschäftigt über 50 Mitarbeiter und ist global tätig. Kunden von TPG nutzen die mehr als 550.000 POS-Bargeldzahlstellen sowie das globale Online-Prepaid-Kartennetzwerk zur Abwicklung von Bargeld- und bargeldlosen Online-Zahlungen.

Des Weiteren betreibt die PGH mit ihrer künftig 25%igen Beteiligung German AI Projects GmbH gemeinsam mit AI-Experten einen auf AI fokussierten Company Builder namens ‚Softmax AI‘. Daneben hält die PGH aus ihrer Historie als ein führender deutscher Venture Capital-Anbieter unter der Marke German Startups Group ein Heritage VC-Portfolio an Minderheitsbeteiligungen an teils aussichtsreichen deutschen Startups über ihre 100%ige Tochtergesellschaft German Startups Group VC GmbH.



Weitere Informationen: www.tpgholding.com.

Investor Relations Kontakt Rosenberg Strategic Communications

Alexander Schmidt

a.schmidt@rosenbergsc.com

27.10.2025 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch Unternehmen: The Payments Group Holding GmbH & Co. KGaA Senckenberganlage 21 60325 Frankfurt am Main Deutschland Telefon: +49 69 348690520 Fax: +49 69 348690529 E-Mail: ir@tpgholding.com Internet: https://tpgholding.com/ ISIN: DE000A1MMEV4 WKN: A1MMEV Indizes: Scale 30 Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt (Scale), Hamburg, Tradegate Exchange EQS News ID: 2218988

Ende der Mitteilung EQS News-Service

2218988 27.10.2025 CET/CEST