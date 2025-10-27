EQS-News: Wüstenrot & Württembergische AG emittiert Nachranganleihe über 300 Millionen Euro

Werbung ausblenden

Wüstenrot & Württembergische AG emittiert Nachranganleihe über 300 Millionen Euro

EQS Group · Uhr
Schlagwort(e): Anleiheemission
Wüstenrot & Württembergische AG emittiert Nachranganleihe über 300 Millionen Euro

27.10.2025 / 10:09 CET/CEST
Die Wüstenrot & Württembergische AG (W&W AG) hat am 27. Oktober erfolgreich eine Nachranganleihe über 300 Millionen Euro emittiert. Die Laufzeit der Anleihe liegt bei 20 Jahren mit einer Kündigungsoption nach 10 Jahren. Der Anleihekupon beträgt 4,983 Prozent, was einem Aufschlag zur Swap Rate (258,3 bp) von 240 Basispunkten entspricht. Die begleitenden Emissionsbanken waren Morgan Stanley (Lead Book Runner) und die LBBW. Die Emission stieß am Kapitalmarkt auf reges Interesse und wurde von internationalen Kapitalanlegern aus Europa und UK gezeichnet.

Mit der Emission hat die W&W AG die zum Emissionszeitpunkt günstigen Marktbedingungen genutzt, um die Kapitalstruktur der W&W-Gruppe sowohl aus regulatorischer als auch aus Rating-Perspektive zu optimieren.

Kontakt:

Investor Relations

Telefon: 0711/662-725252

Mail: ir@ww-ag.com

27.10.2025 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache:Deutsch
Unternehmen:Wüstenrot & Württembergische AG
W&W-Platz 1
70806 Kornwestheim
Deutschland
Internet:www.ww-ag.com
ISIN:DE0008051004
WKN:805100
Indizes:SDAX
Börsen:Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard), Stuttgart; Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Tradegate Exchange
EQS News ID:2218984
Ende der MitteilungEQS News-Service

2218984 27.10.2025 CET/CEST

W&W

