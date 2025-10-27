EQS-PVR: creditshelf Aktiengesellschaft: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung
EQS Stimmrechtsmitteilung: creditshelf Aktiengesellschaft
creditshelf Aktiengesellschaft: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung
27.10.2025 / 20:30 CET/CEST
1. Angaben zum Emittenten
|Name:
|creditshelf Aktiengesellschaft
|Straße, Hausnr.:
|Mainzer Landstrasse 33a
|PLZ:
|60329
|Ort:
|Frankfurt am Main
Deutschland
|Legal Entity Identifier (LEI):
|5299003LVPXHGHTWP936
2. Grund der Mitteilung
|Erwerb bzw. Veräußerung von Aktien mit Stimmrechten
|X
|Erwerb bzw. Veräußerung von Instrumenten
|Änderung der Gesamtzahl der Stimmrechte
|Sonstiger Grund:
3. Angaben zum Mitteilungspflichtigen
|Juristische Person: PVM Private Values Media AG
Registrierter Sitz, Staat: Frankfurt am Main, Deutschland
4. Namen der Aktionäre
mit 3% oder mehr Stimmrechten, wenn abweichend von 3.
5. Datum der Schwellenberührung:
|22.10.2025
6. Gesamtstimmrechtsanteile
|Anteil Stimmrechte
(Summe 7.a.)
|Anteil Instrumente
(Summe 7.b.1.+ 7.b.2.)
|Summe Anteile
(Summe 7.a. + 7.b.)
|Gesamtzahl der Stimmrechte nach § 41 WpHG
|neu
|20,09 %
|79,91 %
|100 %
|1395961
|letzte Mitteilung
|20,06 %
|0 %
|20,06 %
|/
7. Einzelheiten zu den Stimmrechtsbeständen
a. Stimmrechte (§§ 33, 34 WpHG)
|ISIN
|absolut
|in %
|direkt
(§ 33 WpHG)
|zugerechnet
(§ 34 WpHG)
|direkt
(§ 33 WpHG)
|zugerechnet
(§ 34 WpHG)
|DE000A2LQUA5
|279500
|1000
|20,02 %
|0,07 %
|Summe
|280500
|20,09 %
b.1. Instrumente i.S.d. § 38 Abs. 1 Nr. 1 WpHG
|Art des Instruments
|Fälligkeit / Verfall
|Ausübungszeitraum / Laufzeit
|Stimmrechte absolut
|Stimmrechte in %
|0
|0,00 %
|Summe
|0
|0,00 %
b.2. Instrumente i.S.d. § 38 Abs. 1 Nr. 2 WpHG
|Art des Instruments
|Fälligkeit / Verfall
|Ausübungszeitraum / Laufzeit
|Barausgleich oder physische Abwicklung
|Stimmrechte absolut
|Stimmrechte in %
|Erwerbsrechte
|n/a
|n/a
|physische Lieferung
|1116461
|79,98 %
|Summe
|1116461
|79,98 %
8. Informationen in Bezug auf den Mitteilungspflichtigen
|Mitteilungspflichtiger (3.) wird weder beherrscht noch beherrscht Mitteilungspflichtiger andere Unternehmen, die Stimmrechte des Emittenten (1.) halten oder denen Stimmrechte des Emittenten zugerechnet werden.
|X
|Vollständige Kette der Tochterunternehmen, beginnend mit der obersten beherrschenden Person oder dem obersten beherrschenden Unternehmen:
|Unternehmen
|Stimmrechte in %, wenn 3% oder höher
|Instrumente in %, wenn 5% oder höher
|Summe in %, wenn 5% oder höher
|-PVM Private Values Media AG
|20,09 %
|79,91 %
|100,00 %
|-PVM Private Values Media Capital GmbH %
|%
|%
|%
9. Bei Vollmacht gemäß § 34 Abs. 3 WpHG
(nur möglich bei einer Zurechnung nach § 34 Abs. 1 Satz 1 Nr. 6 WpHG)
Datum der Hauptversammlung:
Gesamtstimmrechtsanteile (6.) nach der Hauptversammlung:
|Anteil Stimmrechte
|Anteil Instrumente
|Summe Anteile
|%
|%
|%
10. Sonstige Informationen:
|Das Tochterunternehmen der Mitteilungspflichtigen PVM Private Values Media Capital GmbH hält 1.000 Aktien und Stimmrechte der Emittentin. Diese Aktien werden der Mitteilungspflichtigen zugerechnet. 1.000 mitgeteilte Instrumente beziehen sich auch auf diese Aktien. Eine Aggregation erfolgt nicht.
Datum
|27.10.2025
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|creditshelf Aktiengesellschaft
|Mainzer Landstrasse 33a
|60329 Frankfurt am Main
|Deutschland
|Internet:
|www.creditshelf.com
