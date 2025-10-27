Kalifornischer Gouverneur Newsom liebäugelt mit Kandidatur bei US-Wahlen 2028

Washington (Reuters) - Der Gouverneur von Kalifornien, Gavin Newsom, erwägt eine Kandidatur bei den US-Präsidentschaftswahlen 2028.

Eine endgültige Entscheidung werde er nach den Zwischenwahlen im November 2026 treffen, sagte der Demokrat in einem am Sonntag ausgestrahlten Interview des Senders CBS. Auf die Frage, ob er eine Kandidatur in Betracht ziehe, sagte Newsom: "Ja, alles andere wäre gelogen."

Newsom hat sich in den vergangenen Monaten innerhalb der Demokratischen Partei als Gegenspieler des republikanischen Präsidenten Donald Trump profiliert. Er stellte Kalifornien an die Spitze der Bemühungen der Demokraten, die Wahlkreise neu zuzuschneiden. Dies soll ähnlichen Bestrebungen der von den Republikanern geführten Bundesstaaten entgegenwirken. Beide Parteien kämpfen bei den Wahlen 2026 um die Kontrolle im US-Repräsentantenhaus, in dem die Republikaner derzeit eine knappe Mehrheit haben. Zudem kritisierte der Gouverneur die von Trump angeordnete Entsendung von Soldaten nach Los Angeles.

Der amtierende Präsident Trump darf der US-Verfassung zufolge nicht für eine dritte Amtszeit kandidieren. Trump hatte die Idee jedoch selbst ins Spiel gebracht. Er sagte Anfang des Jahres, es gebe "Wege, wie man es machen könnte".

