Novartis kauft US-Biotechfirma Avidity für zwölf Milliarden Dollar

Bangalore (Reuters) -Novartis übernimmt für rund zwölf Milliarden Dollar das US-Biotechunternehmen Avidity Biosciences, wie der Schweizer Pharmakonzern am Sonntag mitteilte. Die Aktionäre von Avidity sollen 72 Dollar je Aktie in bar erhalten, was einem Aufschlag von 46 Prozent auf den Schlusskurs vom Freitag entspricht. Teil der Vereinbarung ist zudem, dass Avidity seine Präzisionskardiologie-Programme in der Frühphase in ein neues Unternehmen namens Spinco ausgliedert. Novartis will mit Zukäufen seine Medikamenten-Pipeline stärken und das künftige Wachstum ankurbeln. Die Zeitung "Financial Times" hatte im August über ein mögliches Übernahmeangebot des Schweizer Konzerns für Avidity Biosciences berichtet.