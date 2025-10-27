Werbung ausblenden

Original-Research: Masterflex SE (von Montega AG): Kaufen

dpa-AFX · Uhr
Original-Research: Masterflex SE - von Montega AG

27.10.2025 / 10:19 CET/CEST
Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service
der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw.
Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung
oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.

---------------------------------------------------------------------------

Einstufung von Montega AG zu Masterflex SE

     Unternehmen:               Masterflex SE
     ISIN:                      DE0005492938

     Anlass der Studie:         Update
     Empfehlung:                Kaufen
     seit:                      27.10.2025
     Kursziel:                  21,00 EUR
     Kursziel auf Sicht von:    12 Monaten
     Letzte Ratingänderung:     -
     Analyst:                   Bastian Brach

Preview Q3: Wachstumskurs dürfte fortgesetzt werden

Masterflex wird am 05. November den Bericht für das dritte Quartal 2025
vorlegen. Wir gehen auch aufgrund der etwas verbesserten konjunkturellen
Rahmenbedingungen davon aus, dass der Spezialschlauchhersteller weiterhin
auf einem guten Weg ist, die eigene Guidance zu erreichen.

[Tabelle]

Anhaltendes Wachstum erwartet: In diesem Umfeld gehen wir davon aus, dass
Masterflex im dritten Quartal sowohl den Umsatz als auch das operative
Ergebnis des Vorjahres übertreffen wird. Auf der Top Line erwarten wir eine
sequenzielle Verbesserung der Dynamik gegenüber dem Vorquartal (+1,6% yoy),
das durch den Kalendereffekt der frühen Osterfeiertage negativ beeinflusst
wurde. Gleichzeitig würde unsere prognostizierte Wachstumsrate von +4,3% yoy
auch eine Steigerung ggü. H1 (+3,4% yoy) darstellen. Margenseitig erwarten
wir eine Trendfortsetzung der letzten Quartale, in denen Masterflex sich
operativ auf hohem Niveau weiter verbessern konnte. Dies gelang insbesondere
durch eine gesteigerte Produktionseffizienz, wenngleich Anlaufkosten für das
neue Werk in Marokko weiterhin leicht belastend wirken dürften. Im
traditionell starken dritten Quartal prognostizieren wir eine EBIT-Marge von
15,1% (+0,6PP yoy).

Frühindikatoren leicht verbessert: Das Sentiment in der deutschen Industrie
hat sich im Jahresverlauf 2025 von den Mehrjahrestiefständen schrittweise
gesteigert, wenngleich die Stimmung weiterhin unterhalb des neutralen
Niveaus liegt. So hat sich der ifo-Index des verarbeitenden Gewerbes von
-24,6 Punkten zu Jahresbeginn auf -12,4 Punkte im September erholt, während
der für Masterflex besonders relevante Sub Index für Vorleistungsgüter
zuletzt bei -14,8 lag nach -28,7 zu Jahresbeginn.

[Abbildung]

Fazit: MZX dürfte in Q3 den Wachstumskurs fortsetzen und mit dem Rückenwind
der jüngsten Aufträge auch für 2026 bestens aufgestellt sein. Angesichts des
niedrigen EV/EBITs von 8,2x (2026e) bei weiterhin starken langfristigen
Wachstumsperspektiven bekräftigen wir unsere Kaufempfehlung bei
unverändertem Kursziel.



+++ Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss
bestimmter Börsengeschäfte. Bitte lesen Sie unseren RISIKOHINWEIS /
HAFTUNGSAUSSCHLUSS unter http://www.montega.de +++

Über Montega:

Die Montega AG ist eines der führenden bankenunabhängigen Researchhäusermit
klarem Fokus auf den deutschen Mittelstand. Das Coverage-Universum
umfasst Titel aus dem MDAX, TecDAX, SDAX sowie ausgewählte Nebenwerte und
wird durch erfolgreiches Stock-Picking stetig erweitert. Montega versteht
sich als ausgelagerter Researchanbieter für institutionelle Investoren und
fokussiert sich auf die Erstellung von Research-Publikationen sowie die
Veranstaltung von Roadshows, Fieldtrips und Konferenzen. Zu den Kunden
zählen langfristig orientierte Value-Investoren, Vermögensverwalter und
Family Offices primär aus Deutschland, der Schweiz und Luxemburg. Die
Analysten von Montega zeichnen sich dabei durch exzellente Kontakte zum
Top-Management, profunde Marktkenntnisse und langjährige Erfahrung in der
Analyse von deutschen Small- und MidCap-Unternehmen aus.

Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:
https://eqs-cockpit.com/c/fncls.ssp?u=204546c9dd9e2e6c08cd3a22b43cdc58

Kontakt für Rückfragen:
Montega AG - Equity Research
Tel.: +49 (0)40 41111 37-80
Web: www.montega.de
E-Mail: research@montega.de
LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/montega-ag

---------------------------------------------------------------------------

Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate
News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen:
https://eqs-news.com/?origin_id=79c06673-b313-11f0-be29-0694d9af22cf&lang=de

---------------------------------------------------------------------------

2218982 27.10.2025 CET/CEST

