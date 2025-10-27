Pressestimme: 'Frankfurter Allgemeine Zeitung' zu Kritik an Merz

FRANKFURT (dpa-AFX) - "Frankfurter Allgemeine Zeitung" zu Kritik an Merz:

"Mit seiner Bemerkung über das "Stadtbild" hat Friedrich Merz in ein Wespennest gestochen. (.) Aber längst hat Merz seine Aussage konkretisiert. (.) Die Linken und die meisten Grünen beharren dennoch darauf, Merz an den Pranger zu stellen. Das mag ihrem Rollenverständnis als Opposition entsprechen. Es ist kein Zufall, dass da ein Cem Özdemir eine Ausnahme bildet und sich als "Realo" zeigt, also als einer, der Realitäten zur Kenntnis zu nehmen bereit ist. Er will schließlich in Stuttgart nicht Oppositionspolitiker werden. Umso mehr fragt man sich, was die Sozialdemokraten reitet, die sich in die Anti-Fritz-Demonstrationen einreihen. (.) Natürlich hat auch eine SPD-Abgeordnete das Grundrecht, gegen ihn zu demonstrieren. Politisch läuft das aber über kurz oder lang auf ein Recht auf Opposition hinaus."/yyzz/DP/he