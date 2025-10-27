Puma-Produktvorständin Valdes übernimmt Marken-Verantwortung

München (Reuters) - Puma-Produktvorständin Maria Valdes bekommt im Vorstand des Sportartikelkonzerns mehr Macht.

Die 41-Jährige bekommt mit sofortiger Wirkung auch die Verantwortung für den Markenauftritt (Brand Marketing) und die Produkteinführung (Go-to-market), wie die Nummer drei auf dem Weltmarkt am Montag in Herzogenaurach mitteilte. Auch operativ sollen die Bereiche gebündelt werden. Das Brand Marketing lag bisher in den Händen von Vorstandschef Arthur Hoeld, das Go-to-market bei Vertriebschef Mathias Bäumer. Puma wolle seine Produkte damit besser verkaufen und Geschichten erzählen, um Kunden besser anzulocken. "Pumas bisheriger Storytelling-Ansatz war zu fragmentiert", sagte Hoeld, der sein Amt Mitte des Jahres angetreten hatte. Die Zuständigkeit für das Sport-Marketing behält Hoeld selbst.

