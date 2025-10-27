Werbung ausblenden

ROUNDUP/Bayer: Menopause-Medikament in den USA zugelassen

dpa-AFX · Uhr
BERLIN (dpa-AFX) - Bayer hat in den USA die Zulassung für seinen Menopause-Wirkstoff Elinzanetant erhalten. Die US-Gesundheitsbehörde FDA habe das Medikament unter dem Markennamen Lynkuet zur Behandlung von moderaten bis schweren vasomotorischen Symptomen (VMS, Hitzewallungen) im Zusammenhang mit den Wechseljahren genehmigt, teilte das Unternehmen am Freitagabend mit. Der Schritt war so erwartet worden, auch wenn es zuletzt eine Verzögerung bei der Zulassung gegeben hatte.

Lynkuet ist damit nun in den USA, in Australien, in Kanada, in Großbritannien sowie in der Schweiz zur Behandlung von VMS im Zusammenhang mit den Wechseljahren zugelassen. Die endgültige Entscheidung über die Zulassung in der EU wird in den kommenden Monaten erwartet.

Bayer untersucht zudem den Einsatz von Elinzanetant bei Brustkrebs-Patientinnen, die keine Hormonersatztherapie möchten oder eine solche aus gesundheitlichen Gründen nicht nutzen können. Die Patientinnen leiden oftmals unter Wechseljahresbeschwerden, da die Antihormontherapien zu einem niedrigeren Östrogenspiegel führen.

Perspektivisch soll Lynkuet zu einem Blockbuster werden, also einem Medikament mit einem Jahresumsatz von über einer Milliarde US-Dollar. Allerdings dauert es oftmals einige Jahre, bis eine solche Größenordnung erreicht wird. Bayer ist denn auch auf den Erfolg neuer Medikamente angewiesen, da Umsätze mit dem Milliarden-Medikament Xarelto wegen auslaufender Patente wegbrechen./mis/lew/nas

Bayer

