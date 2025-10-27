S&P 500® - Diese Kerze müssen Sie kennen!

Die Kerze vom 10. Oktober war eine ganz besondere: Schließlich gab die damalige Ausverkaufskerze bis zum vergangenen Freitag die Leitplanken vor. Anders ausgedrückt: Die gesamte Handelsaktivität der letzten beiden Wochen verblieb innerhalb der Hoch-Tief-Spanne vom 10. Oktober (siehe Chart). Gleichzeitig steckte die besondere Kerze die Begrenzungen für die seit September bestehende Schiebezone zwischen 6.765 und 6.550 Punkten ab. Das neue Allzeithoch (6.807 Punkte) und der Vorstoß in „uncharted territory“ bricht also nicht nur das besondere Muster vom 10. Oktober auf, sondern beendet auch die Tradingrange der letzten Wochen. Lohn der Mühen ist ein erneutes, prozyklisches Investmentkaufsignal mit einem kalkulatorischen Anschlusspotenzial von gut 200 Punkten. Entsprechend rückt die runde 7.000er-Marke ins Blickfeld von Anlegerinnen und Anlegern. Als Absicherung ist dagegen das untere Ende der Schlüsselkerze bzw. der o. g. Schiebezone prädestiniert. Rückenwind liefern die saisonalen Phänome „Q4-Rally in guten Aktienjahren“ sowie die Besonderheit „starker September“ (siehe „HSBC Daily Trading“ vom 6. Oktober). Aber auch das binnen kurzer Zeit abgekühlte US-Sentiment macht Mut.

S&P 500® (Daily)

Quelle: LSEG, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart S&P 500®

Quelle: LSEG, tradesignal²

Sie möchten börsentäglich kostenlose Technische Analysen zu DAX®, ausgewählten Aktien, Währungen und Rohstoffen erhalten?HSBC Continental Europe S.A., GermanyDerivatives Public DistributionHansaallee 340549 Düsseldorf

kostenlose Infoline: 0800/4000 910

Aus dem Ausland: 00800/4000 9100 (kostenlos)

Hotline für Berater: 0211/910-4722

Fax: 0211/910-91936

Homepage: www.hsbc-zertifikate.de

E-Mail: zertifikate@hsbc.de

Transaktionskosten und Ihr Depotpreis (Beispielrechnung in den Wichtigen Hinweisen) sind in der Darstellung nicht berücksichtigt und wirken sich negativ auf die Wertentwicklung der Anlage aus. Lesen Sie bitte die Wichtigen Hinweise, einschließlich der Werbehinweise.