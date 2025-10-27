Warum erleben Gold und Silber aktuell einen Höhenflug? Was ist der bessere Inflationsschutz: Gold oder Aktien? Wie entwickeln sich die Unternehmensgewinne in der aktuellen Berichtssaison? Befinden sich Technologiewerte in einer Blase – oder setzt sich der Aufwärtstrend fort?

In Stockers Börsencheck analysieren Sebastian Otter (Experte für Anlagelösungen von onemarkets by UniCredit) und Christian Stocker (Leitender Aktienstratege bei der UniCredit Bank GmbH) alle zwei Wochen den Aktienmarkt und beantworten Fragen, die Anleger:innen bewegen. Sehen Sie hier die aktuelle Ausgabe!

Stockers Börsencheck: Gold, Bitcoin & Tech – Hype oder Blase? – YouTube