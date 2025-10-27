Wenn der Gegenwind zum Rückenwind wird: Lateinamerikas Digitalriese vor dem nächsten Wachstumsschub

In Lateinamerika wächst ein einzigartiges digitales Ökosystem, das E-Commerce, Zahlungsverkehr, Kredite und Logistik nahtlos miteinander verbindet. Die beiden Kernbereiche des Unternehmens, in dem ich eine neue Position aufbaue – Onlinehandel und FinTech – verstärken sich gegenseitig: Aus Käufern werden Nutzer des eigenen Bezahlsystems, Händler greifen auf integrierte Versand- und Kreditlösungen zurück. Dieses Zusammenspiel schafft einen „virtuösen Kreis“, der Kunden langfristig bindet und hohe Eintrittsbarrieren für Wettbewerber aufbaut. Da der Anteil des Onlinehandels in der Region weiterhin niedrig ist, bleibt das strukturelle Wachstumspotenzial enorm.

