Amazon streicht rund 14.000 Bürojobs

dpa-AFX · Uhr
KI
Seattle (dpa) - Der weltgrößte Online-Händler Amazon streicht rund 14.000 Arbeitsplätze in der Verwaltung. Das Unternehmen erklärte den Abbau in einer Mitteilung mit Änderungen in der Organisation.

