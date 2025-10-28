W​e​r​b​u​n​g ausblenden

Amazon streicht rund 14.000 Bürojobs

dpa-AFX · Uhr
KI
SEATTLE (dpa-AFX) - Der weltgrößte Online-Händler Amazon streicht rund 14.000 Arbeitsplätze in der Verwaltung. Das Unternehmen erklärte den Abbau in einer Mitteilung mit Änderungen in der Organisation./so/DP/jha

